"Regala la Biodiversità", l'iniziativa sostenibile per proteggere il clima e gli ecosistemi

L'iniziativa "Regala la Biodiversità"

". E' questa l'lanciata per questo natale da, la climate tech company leader nella tutela e nella rigenerazione della biodiversità tramite la tecnologia. Innovando il concetto di dono natalizio non solo potrai farai unverso i propri cari, ma potrai darai una un importante progetto di studio e ricerca scientifica per ile gli

Adotta o regala un'oasi è così solo una delle idee originali, sostenibili e digitali a portata di click che rappresentano un piccolo gesto e un graditissimo dono di Natale con l'obiettivo di sensibilizzare quante più persone possibili all'importanza della salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi.

Progetti e iniziative sostenibili che è possibile sostenere anche attraverso le nuove Box di 3Bee, speciali cofanetti regalo che permettono di tutelare la biodiversità scegliendo tra la cura e crescita di un albero nettarifero oppure l'esperienza di monitoraggio di un alveare intelligente.

L'attenzione alla sostenibilità

Nell'attuale panorama di consumo, l'attenzione alla sostenibilità risulta essere un requisito essenziale per un crescente numero di consumatori. Le recenti catastrofi ambientali hanno sollecitato un senso di urgenza e la consapevolezza che il nostro pianeta necessita di interventi immediati ed efficaci.

Secondo uno studio condotto da Accenture, infatti, il 71% dei consumatori italiani è più incline a scegliere prodotti e servizi di aziende i cui valori riflettono i propri. Inoltre, l'85% dei consumatori considera più innovativi e di migliore qualità i prodotti sostenibili.

Allo stesso modo, un'indagine più recente, svolta a maggio 2023 da Metrica Ricerche per conto dell'Osservatorio Non Food di GS1 Italy, dimostra che più di un italiano su tre è disposto a investire dal 5 al 10% in più per l'acquisto di prodotti sostenibili.

Un trend che emerge anche nell'ambito delle ricerche online relative ai regali di Natale: lo scorso anno infatti, è stato registrato un aumento significativo delle query come "regali natale sostenibili" rispetto all'anno precedente.

Aumenta dunque la consapevolezza dei consumatori nei confronti delle tematiche sostenibili, tendenza che si riflette particolarmente nel momento della scelta dei regali per ricorrenze come il Natale, che quest'anno può essere un pretesto per contribuire a progetti in favore del miglioramento ambientale del nostro Paese, alla luce dei recenti disastri ambientali.

Il più grande corridoio ecologico d'Europa: l'obiettivo di 3Bee

In questo contesto le opzioni regalo sostenibili, digitali e accessibili offerte da 3Bee infatti, permetteranno a chi le sceglierà di partecipare alla creazione di Oasi della Biodiversità in Italia: habitat urbani e agroforestali ricreati in zone a bassa biodiversità, in cui tecnologia e natura si fondono per compiere un primo passo verso la resilienza climatica.

Ad oggi, 3Bee ha già creato 200 Oasi della Biodiversità, ma l'obiettivo è raggiungere entro un anno le 10.000, per realizzare il più grande corridoio ecologico d'Europa.

Da qui la possibilità per chiunque di diventare custode di una delle Oasi della Biodiversità di 3Bee, regalando la cura e crescita di un albero nettarifero per contribuire a ricreare zone di pascolo per gli insetti impollinatori oppure il monitoraggio di un alveare intelligente.

Un'opzione regalo sostenibile, digitale e innovativa, che permette di entrare nel più grande progetto di studio e ricerca sugli ecosistemi. Ogni utente infatti, riceverà aggiornamenti video e foto dal proprio coltivatore di biodiversità e potrà consultare i dati d'impatto in tempo reale tramite l'app e webapp dedicata.

L'adozione di un albero nettarifero o di un alveare intelligente all'interno delle Oasi della Biodiversità permette di ricevere il certificato personalizzato, con nome e dedica, con l'impatto di biodiversità generato e rappresenta un importante contributo in termini di ricerca.

I dati raccolti grazie alle tecnologie proprietarie 3Bee, verranno infatti condivisi con alcune delle più note Università Europee, al fianco delle quali la climate tech lavora ogni giorno, per portare avanti il progetto di studio dedicato ad api, insetti impollinatori e biodiversità.

I nuovi cofanetti regalo

Per questo Natale, come accennavamo precedentemente, 3Bee lancia inoltre la nuova edizione delle sue Box: i cofanetti regalo che permettono di tutelare la biodiversità scegliendo tra la cura e crescita di un albero nettarifero oppure l'esperienza di monitoraggio di un alveare intelligente.

Il cofanetto si arricchisce rispetto alla precedente edizione, includendo ora al suo interno un libro fotografico, illustrato e narrato di 184 pagine scritto da 3Bee, una vera e propria guida all'esplorazione del meraviglioso mondo della biodiversità attraverso l'Italia e oltre, scoprendo l'immensa ricchezza e le caratteristiche uniche dei vari ecosistemi.

Disponibile in tre piani differenti (che vanno da un minimo di 9,90 euro a un massimo di 29,90 euro, in base alla tipologia di impegno e all'impatto generato), le Box 3Bee rappresentano il regalo sostenibile phygital che ha lo scopo di connettere gli ambasciatori del cambiamento con la community di store ambassador della biodiversità, creando un'esperienza unica non solo online, ma anche offline.

Le Box 3Bee sono ordinabili online sul sito di 3Bee entro il 15/12 con consegna garantita entro Natale, oppure sono disponibili nei punti vendita aderenti.

Un Natale biodiverso

Il Natale in definitiva rappresenta quindi un'opportunità unica per fare la differenza: "Regala la biodiversità" è più di un semplice regalo, è la possibilità di creare un impatto positivo a lungo termine ed essere artefici di un futuro più sostenibile e resiliente, supportando concretamente un progetto di ricerca scientifica.

L'obiettivo dell'azienda è di invitare cittadini, enti e imprese, per le quali sono state attivate partnership di valore come quella con Fondazione Libellula, per duplicare l'impatto dei regali aziendali natalizi, a unire le forze in un momento critico per il nostro ecosistema, dimostrando che la tecnologia e l'innovazione possono essere alleate di un progresso responsabile e sostenibile.

I regali diventano dunque un potente strumento di sensibilizzazione e azione diretta a favore della biodiversità e del nostro pianeta: regalando una Box 3Bee o l'adozione di un'Oasi della Biodiversità, ciascuno può contribuire a un circolo virtuoso che genera impatti positivi, misurabili e concreti.

La perdita di biodiversità è una delle emergenze più urgenti da affrontare: dobbiamo agire ora e questo Natale rappresenta un'opportunità per farlo con un regalo biodiverso.