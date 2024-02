Renaioli sull'Arno esempio di accessibilità. Katiuscia: "Grazie a loro ho provato un senso di libertà"

La lettera della lettrice

"Mi chiamo Katiuscia Breschi, attraverso questa lettera voglio esprimere tutta la mia gratitudine e stima ai renaioli dell'Arno. Sono disabile dalla nascita e ieri, insieme ad altre ragazze, siamo andate per un addio al nubilato dai renaioli, e sono rimasta piacevolmente sorpresa nell'apprendere come ogni dettaglio fosse stato pensato anche per chi, come me, può avere figli di un Dio Minore". Ed è stata proprio in un'occasione come quella di ieri in cui mi sono soffermata a pensare e adesso sono ancora più consapevole che volere è potere.... L'organizzazione dei renaioli ha pensato e permesso che un'esperienza così piacevole e bella fosse possibile e accessibile e questo non è scontato. E pur un attimo il tempo si è fermato e ho potuto vivere un momento senza fatica, senza pensare, senza preoccupazione, ed ho toccato con mano quel senso di libertà. Il vialetto è facilmente percorribile e circoscritto da due passamano stabili e sicuri, che conducono all'accesso alle gondole, dove ci sono gli operatori molto caratteristici, professionali e simpatici che ti aiutano, ma non ce ne sarebbe stato bisogno perché l'accesso è davvero tanto agevolato e semplice, molto più che in strutture fondamentali, nelle strade o quant'altro. Si riempiono tutti la bocca di belle parole ma poi i fatti purtroppo son ben altri, non si trovano facilmente strutture per il tempo libero accessibili come dire in maniera "normale"( passatemi il termine) a tutti. Pertanto voglio esprimere tutta la mia gratitudine stima e affetto a tutta la struttura dei renaioli e a tutti coloro che l'hanno resa possibile così.... grazie Ragazze per la giornata di ieri, grazie Leopoldo per averci sopportato ieri... e ancora auguri alla futura sposa Sonia!" "Mi chiamo Katiuscia Breschi, attraverso questa lettera voglio esprimere tutta la miae stima ai renaioli dell'Arno. Sonoe ieri, insieme ad altre ragazze, siamo andate per un addio al nubilato dai renaioli, e sono rimasta piacevolmentenell'apprendere come ogni dettaglio fosse stato pensato anche per chi, come me, può avere difficoltà motorie , in quanto l'accesso alle gondole è semplice e pratico anche per noi "". Ed è stata proprio in un'occasione come quella di ieri in cui mi sono soffermata a pensare e adesso sono ancora più consapevole che.... L'organizzazione dei renaioli ha pensato e permesso che un'esperienza così piacevole e bella fosse possibile e accessibile e questo non è scontato. E pur un attimo il tempo si è fermato e ho potuto vivere un momentosenza pensare, senza preoccupazione, ed ho toccato con mano quel. Il vialetto è facilmente percorribile e circoscritto da due passamano stabili e sicuri, che conducono all'accesso alle gondole, dove ci sono gli operatori molto caratteristici, professionali e simpatici che ti aiutano, ma non ce ne sarebbe stato bisogno perché l'accesso è davvero tanto agevolato e semplice, molto più che in strutture fondamentali, nelle strade o quant'altro., non si trovano facilmente strutture per il tempo libero accessibili come dire in maniera "normale"( passatemi il termine) a tutti. Pertanto voglio esprimere tutta la mia gratitudine stima e affetto a tutta la struttura dei renaioli e a tutti coloro che l'hanno resa possibile così.... grazie Ragazze per la giornata di ieri, grazie Leopoldo per averci sopportato ieri... e ancora auguri alla futura sposa Sonia!"

Qualche giorno fa è arrivata in redazione una lettera di ringraziamento di una lettrice,, rivolta in particolare ai. Per chi non lo sapesse questi erano quegli operai che, nella prima metà del '900, prelevavano sabbia o ghiaia dal fiume adoperando appositi barchini. Dal 1995 propongono ogni anno, nella stagione estiva, la, per mantenere accessibile a fiorentini e turisti quest’esperienza dimenticata e per restituire i barchetti storici alEd è propria questa l'esperienza che Katiuscia ha potuto sperimentare. Già, potuto, perché essendo la donna disabile dalla nascita i problemi e gli ostacoli che si potevano presentare non erano pochi. Eventualità che però non si è verificata, per merito proprio di questi antichi/moderni renai.Abbiamo quindi contattato la donna, che ci ha spiegato come la pensa sull'accessibilità cittadina."No purtroppo non ho mai trovato una struttura organizzata come questa"."Si certo che l'ho fatto, purtroppo senza mai avere una risposta"."Gli spazi dovrebbero essere visionati e progettati direttamente da persone con disabilità, in maniera tale da poter rendere la struttura accessibile davvero a tutti. Mi spiego meglio con un esempio: i parcheggi per disabili, la posizione e la struttura stessa dovrebbero essere stabiliti da un disabile che conosce le proprie difficoltà. Pur con tutta la più buona volontà una persona normodotata non potrà mai capirlo, non vivendolo"."No, sono solo le esperienze di vita e la poca collaborazione riscontrata in una società che dovrebbe aiutarci"."Sì, non voglio entrare nello specifico, ma il primo anno alle scuole superiore è stato orribile"."Meno parole e più fatti".