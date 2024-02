Rewedding, a New York nozze di massa post Covid: si sposano 500 coppie

"Con questo anello ti ri-sposo". L'iconico "" di New York, tra la Columbus Avenue e l'Amsterdam Avenue, nell'Upper West Side di Manhattan, ha ospitato le nozze di massa di 500 coppie che erano state costrette ad annullare il matrimonio per la pandemia di Covid. Il mega evento, che è stato chiamato "", è cominciato domenica 10 luglio alle 17,30 ora locale (le 23,30 in Italia) con unaofficiata dal reverendo Jacqui Lewis, l'imam Khalid Latif e il rabbino Matt Green.C'erano coppie più anziane e coppie più giovani, coppie gay , etero e non binarie , coppie di razze diverse e di luoghi diversi, che si sono unite per. "Durante la pandemia le celebrazioni sono state poche. Ma la verità è che le persone hanno continuato a innamorarsi, a impegnarsi l'una con l'altra e a mostrare ogni giorno fiducia nel futuro" spiega la direttrice artistica del Lincoln,. E aggiunge: "Volevamo onorare tutto l'amore che si è creato durante i giorni più bui della crisi e dare alle coppie uno spazio per festeggiare".Un momento di gioia, un’esplosione di colori ed emozioni per tutte quelle coppie che a causa del Covid-19 hanno dovuto annullare la cerimonia o, in alcuni casi, organizzarla rispettando rigidi protocolli (uso della mascherina, distanza sociale), ridimensionando la lista degli invitati. All'epoca, la cancellazione dei matrimoni fece registrare un crollo importante dell’intero comparto wedding. Lo Stato di New York cercò di correre ai ripari, di andare incontro alle esigenze delle coppie. L’allora Governatore democratico Andrew Cuomo emanò un decreto esecutivo grazie al quale ai newyorkesi fu concesso di. Senza essere presenti fisicamente, davanti al celebrante, ma collegandosi con una qualsiasi piattaforma come Zoom o Skype. E molti celebrarono le nozze online.Ora però la situazione è cambiata ed è il momento dei festeggiamenti. "Avevamo programmato questo bellissimo matrimonio con amici e famiglia a Lisbona nell'aprile 2020. A marzo, a, il mondo si è fermato" racconta una delle partecipanti al "Reweddin",. Così lei e Rob Jenkins hanno organizzato una piccola cerimonia nella loro veranda, con suo padre che officiava e gli amici che guardavano sia sullo zoom sia dal vivo, ovvero dal marciapiede, accuratamente a distanza. L'evento al "Lincoln Center" ha dato alla coppia la possibilità di divertirsi e rilassarsi. "Sono stati due anni davvero strani e stimolanti ed è bello trovare questi momenti per riflettere e portare gioia a noi stessi, agli altri e a coloro che ci circondano" aggiunge Gibbs.Tra le coppie, anche una 'veterana' che ha rinnovato i voti:del North Bronx sono sposati dae hanno colto l'occasione per celebrare questo importante traguardo. Dopo la celebrazione dei vari riti, la festa è continuata con un gigantesco brindisi seguito da balli di gruppo.