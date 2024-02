Ronaldo rischia 100 frustate in Iran per un abbraccio e un bacio di troppo

Il gesto del campione che fa discutere

La precedente bufera su Ronaldo

Cento frustate ase rimetterà piede in Iran. Secondo il codice penale iraniano, il cinque volte Pallone d'Oro avrebbe salutato in modo eccessivamente caloroso l'artistacommettendo un atto di adulterio. Volente o nolente, CR7 riesce sempre a far parlare di sé. Stavolta, però, il cinque volte Pallone d'Oro non è finito sotto i riflettori per le sue indubbie gesta atletiche né per l'esuberanza con cui utilizza i suoi molti soldi, ma per un'accusa di adulterio perseguibile, in Iran, con una pena di 100 frustate.Cerchiamo di capire meglio: in trasferta acon l’Al-Nassr, il campione portoghese ha incontrato l’artista Fatemeh Hammami Nasrabadi, trentaquattrenne con l’85% del corpo paralizzato, che riesce a dipingere utilizzando le dita dei piedi e che, per l'appunto, aveva realizzato un ritratto del giocatore. Lui in cambio ha voluto donarle una sua maglietta, salutandola in maniera piuttosto calorosa. Il punto è che, però, secondo il codice penale di Teheran un gesto come quello compiuto dal campione – se commesso con una persona che non è il proprio coniuge - può essere interpretato come adulterio e la punizione (pari a 100 frustate) venire applicata nel caso che il calciatore decida in futuro di visitare nuovamente il Paese.Nel video si vede il campione di calcio raggiungere e salutare con un abbraccio l'artista. Poi le foto di rito, prima con le opere di Nasrabadi e poi con la maglietta del numero 7. Dopodiché, prima di salutarsi e lasciarsi, abbraccia di nuovo la donna e le dà un bacio tenero sulla testa. In questi pochi secondi di video, la prova del "reato". Sicuramente un bel gesto, emblema di dolcezza, peccato che dal codice penale iraniano venga considerato adulterio, per il quale il calciatore dovrebbe pagare con cento frustate. Il campione portoghese, per non correre rischi, non potrà quindi più mettere piede in Iran per un bel po' di tempo.Paese che vai...usanza che trovi. Si dice così. La notizia, che ha presto fatto il giro del web e del mondo - è accaduta durante la trasferta a Teheran, dove il 19 settembre scorso l'Al-Nassr aveva affrontato il Persepolis nella sfida della Champions League asiatica, vincendo con due gol a zero. D'altronde non è la prima volta che il comportamento “occidentale” di Ronaldo lo pone in situazioni problematiche. Ricordiamo tutti quelche il campione portoghese si fece dopo aver segnato il gol della vittoria con un calcio di rigore, durante la Champions araba. Peccato che in Arabia Saudita sia vietata la pubblica manifestazione della fede cristiana. Coloro che non sono musulmani non possono pregare in pubblico né promuovere o esporre oggetti religiosi, pena l'accusa di proselitismo. Qualche eccezione, però, per il campione è stata fatta: al suo sbarco in Arabia gli è stata concessa una deroga speciale dal Governo di Riad, che ha permesso al campione di abitare sotto lo stesso tetto della compagna Georgina Rodriguez, visto che, altrimenti, ad una coppia non sposata è vietato convivere.