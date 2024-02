Russia, una mamma vende il figlio in cambio di 3400 euro per rifarsi il naso

La finta operazione chirurgica: il piano per rifarsi il naso

L'accusa di traffico di essere umani

Dare via il proprioin cambio di un intervento al naso. Succede nella Russia meridionale, dove unadi 33 anni di Kaspiysk, Daghestan, è stata arrestata per avere venduto il proprio bambino appena nato per. La donna avrebbe confidato di averee pertanto si è trovata costretta aUna vicenda assurda e paradossale. La donna in questione, di cui non si conosce il nome, ha 33 anni e avrebbe “venduto” il figlio per finanziare un’ operazione chirurgica . Stando alle prime ricostruzioni pare che la madre abbia deciso di vendere il piccolo a unache avrebbero pagato l'equivalente diper portare a casa il neonato. La donna si sarebbe fatta aiutare dalla, complice di questo piano. La donna avrebbe mentito alla, dicendo loro di essere ine di non avere. Come se non bastasse, avrebbe dovuto sottoporsi a una operazione al naso per respirare meglio, omettendo invece che si trattava di un intervento estetico . Il bimbo, che sarebbe stato 'ceduto' alla coppia per la modica cifra di 3.400 euro, è nato il 25 aprile 2022 al Caspian City Central Hospital. Cinque giorni dopo, la neomamma è stata dimessa e, all'istante, avrebbe concluso il suo affare.L'ipoteticodella donna sembrava essere andato a buon fine, almeno secondo i suoi primi calcoli. Poco dopo però la polizia è riuscita adprima che potesse ricevere il denaro. In una dichiarazione ottenuta ilha spiegato che "Il 25 aprile 2022, una donna ha dato alla luce un figlio maschio al Caspian City Central Hospital. Il 30 aprile 2022 è stata dimessa dall'ospedale, dove, incontratasi con un residente locale, ha accettato di consegnargli il figlio appena nato per un compenso diHa quindi emesso una rinuncia ai diritti del bambino e ha ricevuto denaro per un importo di 20.000 rubli da parte di terzi. Il 26 maggio 2022 ha ricevuto il resto del denaro per un importo di 100.000 rubli".