Saluti romani in via Acca Larentia: se l'antifascismo divide l'Italia è un problema per tutti

Le opposizioni insorgono: "Inaccettabile"

L'antifascismo fa ancora discutere

Saluti romani in via Acca Larentia: "Offesa ai valori democratici"

Erano in centinaia, schierati in formazione militare per il. L’immagine è di ieri pomeriggio, in, dove un fiume di nostalgici di estrema destra ha invaso la strada nel giorno dell’ anniversario della strage avvenuta il 7 gennaio 1978 , quando persero la vita Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. I primi due furono assassinati da un gruppo appartenente all’estrema sinistra davanti alla sede del Msi, mentre il terzo poche ore dopo durante gli scontri con le forze dell’ordine.In mattinata, in un luogo diverso da dove poi si sono riuniti i nostalgici, c’era stata lacon la deposizione delle corone di alloro da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e per il Campidoglio, dell'assessore alla Cultura Miguel Gotor, nel piazzale dove c'è la targa ricordo. Verrebbe da chiedersi come è possibile che nel 2024 ancora si debba assistere adi questo tipo. Verrebbe da chiedersi perché nessuna forza dell’ordine sia intervenuta. Verrebbe da chiedersi perché la presidente del Consiglio non abbia detto una parola rispetto a quanto successo.A parlare, però, ci hanno pensato le opposizioni: "Roma, 7 gennaio. Presenteremo un’interrogazione al ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione", ha scritto su Facebook la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, postando il video di quanto accaduto."Questa è unain una democrazia europea", è invece l’accusa del leader di Azione, Carlo Calenda. "In Germania arrestano chi fa il saluto romano. È accaduto a due italiani all’Oktoberfest. Da noi no. Accade ogni volta quando i fascisti commemorano Acca Larentia.. Le organizzazioni fasciste vanno sciolte", è il commento di Sandro Ruotolo della segreteria Pd.Quanto successo ieri a Roma sta già facendo molto discutere e per fortuna verrebbe da dire. Un mese fa, alla prima della Scala di Milano , il giornalista 65enne Marco Vizzardelli, esperto di equitazione e opera lirica, venne identificato dalla Digos per aver urlato dal Loggione, dopo l’inno di Mameli:. Perché sì, l’antifascismo è nella nostra Costituzione ma quando viene espresso ad alta voce suona ancora strano. Non suonano strane, evidentemente, le centinaia diche ancora, purtroppo, vediamo riunirsi in questa come in altre manifestazioni. Su questo punto si è espressa la deputata del Partito democratico, Laura Boldrini: "Un signore alla prima della Scala grida 'Viva l'Italia antifascista', cioè il principio base della nostra Costituzione, e viene immediatamente identificato dalla Digos come se fosse un potenziale pericolo.Centinaia di persone si radunano in via Acca Larentia, ogni anno, facendo chiara apologia del fascismo a braccio teso, cioè contro la Costituzione, e nessuno interviene, né li identifica, né lo impedisce. Il mondo alla rovescia, la vergogna è questa qui".E di, sì, stiamo parlando perché è inaccettabile che ancora oggi in Italia venga permesso di fare il saluto romano. È un’offesa alla nostra storia, ma soprattutto a tutte quelle persone che hanno lottato per la nostra libertà. "Siamo indignati e non capiamo come sia stato possibile che si sia permessa questa sceneggiata fascista. La glorificazione e la celebrazione di simboli e gesti inneggianti al fascismo sono inaccettabili e vannoe della convivenza civile.Presenteremo un'interrogazione urgente al ministro Piantedosi affinché si faccia luce su come abbia consentito lo svolgersi di questi inquietanti avvenimenti e sulla necessità di adottare misure concrete per contrastare ogni forma di organizzazione illegale che promuova ideali fascisti", scrive in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. Ciò che è successo ieri pomeriggio nell’anniversario della strage di Acca Larentia. Da tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Perché a essere messo in discussione non è il ricordo delle persone che hanno perso la vita, tantomeno la ferma condanna della violenza politica. In discussione c’è il fatto che centinaia di persone siano state libere di riunirsi e fare il saluto romano, rievocando una delle pagine più buie della nostra storia. Condannare questi gesti è un nostro dovere, non una scelta. Non ci sono colori politici, perché l’Italia è antifascista, ha lottato per esserlo e tale deve rimanere.