Sanna Marin, nuove polemiche: bacio a seno nudo nella sua residenza. Lei si scusa

Il precedente e le nuove "accuse"

Le scuse

I fatti

Il ruolo istituzionale

La macchina del fango continua a lanciare spruzzi e, dopo le recentissime polemiche scatenate dalle foto di un party a casa di amici,, premier finlandese 36enne. finisce nuovamente sotto la lente d’ingrandimento mediatico. Motivo: lo scatto che ritrae un bacio a seno nudo nella sua residenza. Nell’immagine, si vedono due donne baciarsi coprendosi il seno con un cartello dall’aspetto ufficiale con la scritta ’Finlandia’. Marin ha spiegato che il party nella sua residenza ufficiale a, è avvenuto dopo ildi luglio. I media finlandesi hanno riferito che la foto è stata scattata nei bagni al piano di sotto, utilizzati dagli ospiti.“Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme”, ha detto Marin. “Quel genere di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario durante l’incontro”, ha aggiunto. La 36enne,, è stato fino a poco tempo il primo ministro più giovane del mondo. Sanna Marin non ha nascosto di godersi le normali attività che caratterizzano i suoi coetanei, come andare in discoteca con gli amici e partecipare al festival musicale a luglio, malgrado le critiche provenienti da alcuni ambienti della vita pubblica finlandese.La primo ministro scandinava, fresca delle polemiche per i balli scatenati, ha deciso quindi di scusarsi per la foto in topless diche lei stessa aveva invitato nella sua residenza ufficiale. Lo riporta la. Marin ha ammesso che “l’immagine non è appropriata“ e si è scusata. Nella foto diffusa sui social, si vedonocoprendosi il seno con un cartello con la scritta ’Finlandia’. Secondo i media finlandesi la foto è stata scattata nei bagni della residenza usata dagli ospiti.Non si placa quindi il partygate di Sanna Marin, anche dopo che la giovane premier finlandese ha potuto: la premier si è vista costretta a scusarsi pubblicamente per nuove foto, apparse sui social media, che sarebbero state scattate dagli amici ad una festa organizzata nella residenza ufficiale della premier dopo una serata ad un festival rock ad inizio luglio. In particolare per una foto che ritrae due donne - che sono due famose influencer - che si baciano, coprendosi il seno scoperto con il logo ’Finlandia’ della residenza ufficiale.“La foto è inappropriata, mi scuso per questa foto”, ha detto Marin, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa ad Helsinki con il presidente. “Questo tipo di foto non doveva essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario a quella festa”, ha poi aggiunto, ribadendo la linea difensiva, finora seguita, dinel tempo libero. “Abbiamo fatto la sauna, nuotato e trascorso del tempo insieme”, ha detto ancora Ed alla domanda se teme che sia stata compromessa la sicurezza nazionale con quel party notturno, il presidente finlandese ha risposto: “Non credo che sia successo nulla fuori dall’ordinario quella notte”.I fatti risalirebbero al 9-10 luglio, dopo il. Secondo l’, le immagini pare siano state scattate nei bagni del piano terra della residenza. “Abbiamo usato una sauna, non siamo entrati nell’edificio principale. Abbiamo usato solo i bagni per gli ospiti al piano terra, il luogo dove apparentemente è stata scattata quella foto”, ha riferito Marin. Il sito, che aveva pubblicato i primi video, aggiunge: “Laè stata scattata nell’ufficio del Primo Ministro al piano terra della residenza ufficiale del Primo Ministro a Kesäranta. Marin utilizza lo spazio quando partecipa in collegamento remoto alle riunioni del Consiglio europeo, ovvero i capi di stato dei Paesi dell’Ue. Tiene anche video incontri bilaterali con i primi ministri di diversi paesi nello spazio. Il segno della Finlandia come quello mostrato nella foto viene utilizzato dal premier in diverse videoconferenze internazionali”. Marin ha però assicurato che quello è stato l’unico incontro privato mai organizzato a Kesaranta durante le sue vacanze e che non vi sono stati problemi relativi alla sicurezza nazionale. Le porte della residenza, ha fatto sapere, erano chiuse a chiave e sorvegliate.Tornando al ruolo istituzionale, la premier della Finlandia si è unita agli auguri all’Ucraina per il Giorno dell’Indipendenza nazionale. “Le nostre più sentite congratulazioni all’Ucraina e agli eroici ucraini per la vostra giornata nazionale”, ha detto il capo del governo di Helsinki su Twitter, alludendo all’invasione russa del Paese, “Siete coraggiosi e inflessibili. Siamo con voi. Non distoglieremo lo sguardo. Non dimenticheremo l’Ucraina e la sua gente. Slava Ukraini (Gloria all’Ucraina)!”. Il messaggio sul social network è accompagnato da una foto che ritrae Sanna Marin e il presidente ucrainouna a fianco all’altro.