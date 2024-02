Savona, il sindaco iscrive all'anagrafe il figlio di due donne

Il racconto di Roberta, una delle due madri

Il sindaco di Savona , Marco Russo, sfida il governo trascrivendo il figlio di una coppia omosessuale . Il primo cittadino, infatti, ha iscritto all'anagrafe il figlio di due donne,: un piccolo nato nei giorni scorsi nella città ligure e concepito a Barcellona con la fecondazione assistita di una delle due mamme. E’ il primo caso in Liguria dopo lo stop alle trascrizioni , deciso dal governo Meloni. “Il 28 marzo ho registrato la nascita di un bambino nato a Savona il 18 marzo. L'ho registrato come figlio di una mamma biologica e di una mamma intenzionale ” spiega il sindaco. E aggiunge: “Questo atto vuole far giungere al Legislatore una voce, non solo dall’alto delle Supreme Corti, ma anche dal basso del Paese reale, con cui i sindaci sono in contatto e del quale sono in qualche modo l’espressione”. Motivando alla prefettura e alla procura la sua scelta, il primo cittadino ha detto che la figura del sindaco “, direttamente a contatto con le persone, i loro bisogni, le loro domande, le loro speranze, le loro paure. Il nostro agire è stretto tra i volti dei cittadini e i vincoli e le lacune delle norme vigenti e dalle possibilità, spesso limitate, di cui le nostre amministrazioni dispongono: vale per la casa, il lavoro, le povertà, la disabilità. Vale anche per i diritti civili ”.Russo, nelle motivazioni, fa presente che “ora mi trovo di fronte a due donne, unite civilmente. Il nostro ordinamentoquale ‘specifica formazione sociale’. Il loro è un progetto comune, da tempo riconosciuto socialmente e praticato nella realtà e da qualche anno riconosciuto anche dalla legge: da esso nascono diritti e doveri di ciascuna nei confronti dell’altra”. Il sindaco ricorda che le due donne “hanno anche condiviso, attuato tramite le pratiche di procreazione medicalmente assistita (PMA), che la legge non ammette per coppie omosessuali, ma che all'estero è possibile. Da questo progetto genitoriale è nato un bambino, che ora ha dieci giorni e due donne mi chiedono di registrarlo come loro figlio, l'una, mamma biologica, l'altra mamma intenzionale. La richiesta mi viene fatta come Ufficiale di Stato civile, che deve applicare la legge”. Secondo Russo “si tratta quindi di verificare se nel nostro ordinamento, vi siano gli spazi peralla domanda che mi è stata rivolta, in modo adeguato ai tempi e conforme ai principi ispiratori del nostro sistema giuridico, oltre alla nostra sensibilità. Se il bambino fosse nato all'estero, nulla osterebbe alla trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero, come figlio di due donne. Il problema viene, invece, posto nel caso in cui la nascita avvenga in Italia”.Se da un lato, ricorda il sindaco, “la Corte di Cassazione si è espressa più voltealla registrazione della genitorialità di due donne”, dall’altro “di merito ha ritenuto di riconoscere la possibilità di registrare la nascita, facendo leva sull’articolo 8 della Legge 40/2004 che afferma che ‘i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime’, norma che viene applicatae dal luogo in cui la tecnica è stata praticata”. L’interpretazione di questa norma viene adottata sulla base dei principi per i quali viene ritenuto trascrivibile in Italia l’atto di nascita formato all'estero e della necessità di tutelare i diritti del minore. “In questo quadro,” sostiene Russo“Se il sindaco di Savona non avesse accolto la nostra richiesta, avrei dovuto intraprendereper me, per mia moglie e, un domani, anche per il nostro bambino: quello dell'adozione, passando dai tribunali e dalle valutazioni delle assistenti sociali. Un iter complesso e lungo” dice Roberta, 36 anni, una delle due madri, in un’intervista al “Secolo XIX”. E aggiunge: “: io e Giulia abbiamo voluto, insieme, questo figlio. Oggi, se la Prefettura non impugnerà la registrazione annullando l’atto, siamo una famiglia con il nostro bambino, nato a e registrato all'anagrafe di Savona”.sono sposate da tempo e il 18 marzo sono diventate genitori. “È stata la giornata di una grande manifestazione a Milano per il diritto al riconoscimento dei figli alle coppie omosessuali. Mi piace pensare che il nostro bambino sia nato” continua la mamma. Un amore nato quando entrambe lavoravano in un centro commerciale, il fidanzamento nel 2016 quindi l'avventura in Australia e al ritorno a Savona il matrimonio. Dopo le nozze il desiderio di allargare la famiglia. “Ci siamo iscritte all'associazione Famiglie Arcobaleno che ci ha supportato nelNon è semplice: siamo andate in una clinica a Barcellona, dove è stato necessario sottoporsi a esami, controlli e profilassi per giungere all'inseminazione assistita. Al ritorno a Savona, Giulia è stata licenziata per la gravidanza. Non ci siamo fatte abbattere: io ho un buon lavoro, sono guardia giurata e ho ricevuto dalla mia azienda tutto il supporto umano e concreto che potessi desiderare” dice sempre Roberta. A poche settimane dal parto, il passo decisivo. “Abbiamo chiesto un appuntamento al sindaco di Savona, Marco Russo. Ci ha accolto con profonda umanità. Poi un secondo incontro, dove ha sciolto le riserve.” conclude la mamma.