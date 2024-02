Scandalo a Buckingham Palace: la Regina esentata dalle leggi contro le discriminazioni

Secondo alcuni documenti d'archivio, ritrovati dal Guardian, negli anni Sessantaal palazzo più famoso d'Inghilterra,, a differenza di quelli domestici. Esisterebbero, inoltre,in base alla razza e al sesso. Clausole che sarebbero ancora in vigore. In pratica, per quasi 50 anni, è stato impossibile per persone appartenenti a minoranze etniche che lavoravano a Palazzo presentare denuncia se avessero ritenuto di essere state discriminate. I documenti sono statinell'ambito di un'inchiesta del quotidiano inglese sull'uso, da parte della famiglia reale, di una(il consenso della regina), per influenzare segretamente il contenuto delle leggi britanniche. Queste vecchie scartoffiebritannica, soprattutto dopo le enormi polemiche scatenate dall', Meghan e Harry, che accusavano diil resto della famiglia. Lo scorso marzo, il primo membro di 'razza mista' della famiglia reale, ha affermato di aver avuto pensieri suicidi durante la permanenza a Buckingham Palace, aggiungendo che un membro della stessa aveva espressodi suo figlio. I documenti rivelano come, nel, il direttore finanziario della regina informò i funzionari pubblici che non si potesseronella famiglia reale, sebbene fosse loro permesso di lavorare come domestici. Non è chiaro quando la pratica sia terminata: Buckingham Palace si è rifiutato di rispondere alle domande sulma ha puntualizzato che la regine aveva un "percorso separato" per ascoltare i reclami relativi alla discriminazione. Da Palazzo arriva la dichiarazione: "Persone provenienti dafin dagli anni Novanta". È stato confermato che prima di quel decennio non teneva registri sulle origini razziali dei dipendenti. È così che, ancora una volta, la Royal family finisce su tutte le prime pagine dei giornali di gossip, nonostante questa volta il pettegolezzo non riguardi semplicemente la romantica storia d'amore fra William e Kate, le dichiarazioni dei Duchi "esuli" o l'ultimo completo indossato dalla regina, bensì un ingombrante scheletro nell'armadio.