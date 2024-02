Scozia, assorbenti e tamponi gratuiti nei luoghi pubblici. Primo Paese a imporlo per legge

Proud of what we have achieved in Scotland. We are the first but won’t be the last. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🩸🙌#PeriodDignity #FreePeriodProducts #MenstrualJustice follow @Period_Poverty for updates. https://t.co/8bFTML3MkK — Monica Lennon MSP (@MonicaLennon7) August 15, 2022

Il primato storico della Scozia

Una misura contro la povertà mestruale

La Scozia è il primo Paese al mondo a fornirenei luoghi pubblici. Una svolta storica per la sanità pubblica, che si inserisce nell'ambito di uno sforzo globale per porre fine alla, ovvero alla mancanza di accesso agli assorbenti o ai tamponi a causa dei costi proibitivi., la legislatrice che aveva presentato la proposta di legge sui prodotti per le mestruazioni nel 2020, ha twittato che la Scozia potrebbe essere "" Paese a fornire gratuitamente questi beni necessari per le donne.L'Irlanda del Nord sta valutando una misura simile, mentre la Nuova Zelanda e Seul offrono prodotti mestruali gratuiti nelle scuole.Grazie alla nuova, il Paese è il primo al mondo a tutelare ilai prodotti igienici gratuiti. La normativa prevede che ie glimettano a disposizione di chi ne ha bisogno gli articoli gratuitamente. Per raggiungere questo traguardo storico dal 2017 in poi sono stati spesi circaper garantire l'accesso negli ambienti pubblici. Monica Lennon ha promosso in prima persona la legislazione che, è statadal Parlamento scozzese nel 2020.La deputata laburista, dopo l'entrata in vigore della misura, ha dichiarato: "Le autorità locali e le organizzazioni partner hanno lavorato duramente per far sì che il diritto di accesso ai prodotti mestruali gratuiti diventasse realtà. Si tratta di un'altra grandeper gli attivisti della dignità mestruale e per i movimenti di base, che dimostra la differenza che possono fare scelte politiche progressiste e coraggiose". "Mentre la crisi del costo della vita si fa sentire – ha aggiunto – la legge sui prodotti per le mestruazioni è unche dimostra cosa si può ottenere quando i politici si uniscono per il bene delle persone che serviamo".In un documento a sostegno della legge, Lennon ha affermato che è ragionevole aspettarsi che il, dato che le statistiche ufficiali sulla disuguaglianza mostrano che quasi il 20% delle donne in Scozia vive in condizioni di povertà relativa. La legge fa infatti parte di una serie di programmi progettati per affrontare la povertà mestruale nel Paese, che dispone di alcuni privilegi delegati dal governo del Regno Unito. Nel 2018, il governo scozzese aveva annunciato che le studentesse delle scuole , dei college e delle università di tutto lo Stato avrebbero potuto accedere gratuitamente ai prodotti sanitari, grazie a un investimento di 5,2 milioni di sterline (6,3 milioni di dollari). Nel 2019 sono poi stati stanziati altri 4 milioni di sterline (4,85 milioni di dollari) per rendere disponibili gratuitamente i prodotti igienici nelle. Secondo un sondaggio del 2017 di Plan International UK, nel Regno Unito una ragazza su 10 di età compresa tra i 14 e i 21 anni ha dichiarato di. L'indagine ha anche rilevato che quasi la metà di esse si vergognava delle mestruazioni e la stessa percentuale aveva perso almeno un'intera giornata di scuola a causa del ciclo.ha dichiarato a BBC Radio's Good Morning Scotland che l'organizzazione aveva condotto uno studio prima della pandemia, dalla quale emergeva che una donna su quattro, in Scozia, aveva affrontato la povertà mestruale almeno una volta nella vita. "C'è un modo molto semplice per descrivere la povertà mestruale: vai al supermercato e. È una cosa elementare", ha detto. "Sentiamo spesso di molte madri che rinunciano agli assorbenti solo per poter nutrire i figli e che usano cose come... perché sono più economici dei prodotti mestruali". La segretaria scozzese per la giustizia sociale,, ha dichiarato che l'accesso ai prodotti mestruali gratuiti è ". Siamo orgogliosi di essere il primo governo nazionale al mondo a intraprendere un'azione del genere. Questo è più importante che mai in un momento in cui le persone stanno facendo scelte difficili a causa della crisi del costo della vita. Non vogliamo che nessuno si trovi mai nella condizione di non poter accedere ai prodotti necessari durante il ciclo".