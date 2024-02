Simone malato di tumore si diploma col massimo dei voti in ospedale: "Mi sento libero"

"È stato un grande onore aver fatto questo percorso con te"

ce l'ha fatta! Con addosso il pigiama e unche ha illuminato anche lo sguardo di tutte le persone che lo hanno visto sostenere una grande prova, si è diplomato con una votazione dia Monza, al, centro di cura, dopo che gli era stata diagnosticata una malattia Simone ha frequentatonel capoluogo lombardo, istituto tecnico industriale, e nei mesi di ricovero gli insegnanti dellalo hanno seguito nel percorso di studio, per coordinare le attività con quelle della scuola di provenienza e non interrompere il. Per le due prove scritte la settimana scorsa era stata la commissione a raggiungerlo al centro. L'orale invece lo ha sostenuto qualche giorno fa, da remoto, da casa. "Qualunque voto sarebbe andato bene perché l'importante era farlo questo esame e tu ci hai dato una" ha detto l'insegnante di italiano"E' stato un grandeaver fatto questo percorso con te. E si è concluso nel migliore dei modi. La cosa più importante è che tu ci hai dimostrato unae di questo noi ti siamo grati perché ci hai insegnato veramente tanto" ha concluso la professoressa che tutta bardata con camice e mascherina è entrata nella zona protetta srotolando la fascia recante la scritta ““ e il tocco, all’americana, per la foto di rito. "Ringrazio voi per avermi dato questa possibilità e per avermi fattoanche qui" ha spiegato Simone, con gli occhi emozionati. Poi gli applausi, i complimenti e i sorrisi sono esplosi oltre la porta. E l'abbraccio simbolico di medici, infermieri e di quanti lo hanno vistomentre oltre all'esame affrontava tutte le prove che la vita gli ha presentato, è arrivato anche a distanza. Anche oltre i vetri che lo separano, per ora, dal resto del mondo.Adesso Simone può coltivare la sua passione per leInfatti oltre ad essere un grande tifoso del Milan ha aperto una sua pagina Instagram ( @Urlorossonero ) e proprio qualche tempo fa ha avuto un piacevole momento di confronto con il, direttore de Il Corriere dello Sport in collegamento via Zoom. Qualche giorno fa invece, alla sua stanza ha bussato l'insegnante della scuola in Ospedale che lo ha seguito al centro e gli ha consegnato simbolicamente il diploma di maturità. ", finalmente" ha concluso Simone.