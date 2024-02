Singapore, introdotto il disegno di legge che elimina il divieto di sesso tra uomini

I sondaggi favorevoli alle persone LGBT

I rischi significativi di future sfide legali

Ilsta per introdurre unache abrogherà l'La proposta di abrogazione della legge nota comesarà introdotta in parlamento dopo che il primo ministro Lee Hsien Loong aveva annunciato l'iniziativa ad agosto definendola come "e qualcosa che la maggior parte degli abitanti di Singapore ora accetterà."Recenti sondaggi, infatti, hanno dimostrato che gli atteggiamenti nei confronti dellea Singapore sono diventati. Tuttavia, i cambiamenti devono ancora riflettersi nelle politiche governative, che negano allel'accessoper le coppie eterosessuali. Sebbene l'abrogazione del 377A sia stata ampiamente accolta dai gruppi LGBT, alcuni attivisti sono delusi dal fatto che non venga presa in considerazione la legalizzazione delle unioni omosessuali o il perseguimento di politiche più uguali nei confronti delle coppie LGBT. Il secondo dei due progetti di legge presentati cerca di far si' che soltanto i legislatori, ma non i giudici traggano la definizione legale di matrimonio, su cui il governo basa le sue politiche, come quelle riguardanti l’. L'emendamento proposto, che sarà discusso dai legislatori il 28 novembre, cercherà di proteggere la definizione e le politiche del matrimonio dall'essere invalidate da sfide giudiziarie sulla loro costituzionalità.Dal, ci sono state tre sfide senza successo nei tribunali di Singapore che hanno cercato di abbattere la legge sul sesso anti-gay, con i querelanti che sostenevano che violava i diritti costituzionali alla libertà,e alla, all'assemblea e all'associazione. I ministeri hanno affermato che se i disegni di legge non fossero perseguiti, ci sarebbe undi future sfide legali contro le leggi e le politiche governative relative al matrimonio., professore associato di diritto alla Singapore Management University, ha dichiarato: "Sebbene il cambiamento di legge non impedirebbe a qualcuno di contestarlo, i tribunali potrebbero essere meno inclini ad affrontare i casi, quindi una sfida costituzionale sarebbe meno probabile."