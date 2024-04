Sophie Kinsella ha il cancro al cervello: “Volevo che i miei figli elaborassero la notizia in privato”

“Ai miei cari lettori e seguaci, è da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla mia salute e ho aspettato di avere la forza di farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello”.

Inizia così un post su Instagram con cui la scrittrice e giornalista Sophie Kineslla annuncia ai suoi fan di avere un tumore al cervello. La londinese ha anche voluto giustificare la sua prolungata assenza dalle scene pubbliche spiegando che “Non l'ho condiviso prima perché volevo essere sicura che i miei figli potessero conoscere ed elaborare la notizia in privato e adattarsi alla nostra ‘nuova normalità’”.

La chemioterapia e il grazie alla famiglia

“Sono stata curata dall'eccellente équipe dell'University College Hospital di Londra e sono stata operata con successo e sottoposta a radioterapia e chemioterapia, tuttora in corso -aggiunge la scrittrice britannica 54enne –. Al momento la situazione è stabile e mi sento in generale molto bene, anche se sono molto stanca e la mia memoria è ancora peggiore di prima!”, ironizza.

“Sono molto grata alla mia famiglia e ai miei amici più stretti, che mi hanno dato un sostegno incredibile, e ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curato. Sono anche molto grata ai miei lettori per il loro costante sostegno. La meravigliosa risposta a ‘The Burnout’ mi ha davvero tirato su di morale, in un momento difficile”.

Alla fine del lungo post manda poi un messaggio alle persone malate, che stanno attraversando una situazione come la sua: “A tutti coloro che soffrono di cancro, in qualsiasi forma, invio affetto e auguri, così come a coloro che li sostengono. Ricevere una diagnosi difficile può far sentire paura e solitudine, e il sostegno e l'assistenza di coloro che vi circondano significano più di quanto le parole possano dire. Mi farò sentire presto e, nel frattempo, vi saluto dalla soleggiata Londra”.

Chi è Sophie Kineslla

Dopo una carriera molto giovane come giornalista finanziaria, Madeleine Sophie Wickham, questo il nome all’anagrafe, è passata alla narrativa e ha pubblicato con il suo vero nome, sette romanzi rosa, apprezzati dalla critica ma non molto noti presso il grande pubblico. La fama è arrivata con il passaggio al cosiddetto genere chick lit pubblicando con lo pseudonimo Sophie Kinsella (cognome di sua madre) il suo primo successo internazionale, che nell’edizione in italiano è conosciuto come “I Love Shopping”, da cui poi ha tratto ben cinque sequel.