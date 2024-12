Diritti soltanto sulla carta: “Ancora troppi pregiudizi”. La denuncia del presidente nazionale Anffas

La Spezia, 1 dicembre 2024 – Allo Special Festival alla Spezia si esibirà, come ospite, anche Leee John, icona degli anni Ottanta quando, insieme ad Ashley Ingram, formò gli Imagination. Sul palco del Teatro Civico, stasera, oltre alle coppie e i terzetti in gara, saliranno anche il meraviglioso coro dello Special Festival, integrato con gli alunni del liceo musicale Cardarelli, e Simone Bianchi, vincitore della prima edizione della manifestazione, con Chiara Chrystal. Il Festival assume ancora più valore grazie all’appoggio di molti volontari che saranno presenti durante la serata, tra cui gli alunni dell’istituto Einaudi Chiodo. Sarà presente pure il corpo di ballo del centro studi danza Dancing Project di Manuel Damelli, per una sinergia che va avanti con Anffas La Spezia da ormai quattordici anni, capace di sottolineare, con stupende coreografie, tutti gli eventi che vedono protagoniste persone speciali.

“Sosteniamo pienamente il tema 2024 della Giornata perché sin dalla sua fondazione Anffas – dichiara presidente nazionale Roberto Speziale – ha operato per fare in modo che le persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo, fossero protagoniste dirette della loro vita e della vita della comunità, attraverso giusti ed adeguati sostegni e promuovendo autorappresentanza e autodeterminazione. Eppure ancora oggi, oltre ai diritti che continuano troppo spesso a rimanere su carta, sono ancora troppi i pregiudizi e gli stereotipi che circondano le persone con disabilità e che si manifestano palesemente nell’uso di parole che offendono e denigrano, che sono rimaste ancorate ad una visione completamente errata della disabilità e che non rispettano la persona con disabilità per quello che è: una persona!”.

Anffas La Spezia si unisce poi al messaggio di Enrico Delle Serre e di Serena Amato, entrambi portavoce della Piam, Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento: “Riaffermiamo quindi il nostro diritto a essere protagonisti di un futuro inclusivo e sostenibile, in una società dove i pregiudizi e gli stereotipi non ci privino della pari dignità. Chiediamo accessibilità in ogni ambito della vita, dall’informazione alla partecipazione ai processi decisionali, strumenti fondamentali per la nostra autodeterminazione. Non vogliamo privilegi, ma pari opportunità per costruire insieme una società più equa e giusta”.

Infine, un’altra splendida sorpresa di questo Festival sarà il premio che riceveranno i vincitori: una scultura denominata ‘Le mani’, donata dal maestro Giuliano Tomaino, al quale gli organizzatori hanno chiesto di rappresentare i temi principali del progetto.