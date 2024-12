La Spezia, sul palco del Civico le voci speciali. Potenzialità oltre i limiti

La Spezia, 1 dicembre 2024 – Si può comprendere facilmente il valore dello Special Festival, che questa sera manda in scena la sua terza edizione, al di là dei grandi nomi della musica italiana che parteciperanno: è l’importanza che ha vedere quei big cantare insieme, sullo stesso palco, a persone con disabilità. Le righe scritte dal ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, rivolgendosi ai concorrenti e ad Alessia Bonati, che ha coordinato l’evento al Teatro Civico, programmato dalle 18 alle 20 (con ingresso libero), sono molto significative.

“Desidero far giungere a lei e a tutti i partecipanti la mia vicinanza — scrive Locatelli –. Mi dispiace non poter essere con voi oggi alla Spezia, ma lo sono con il cuore. La musica e l’arte in generale consentono di esplorare nuove forme di espressione e sono fondamentali per favorire quel nuovo approccio che stiamo promuovendo, e che ci chiede di iniziare a vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti. La sfida grande che abbiamo davanti a noi è esattamente questa: dobbiamo offrire occasioni, creare opportunità e investire sui talenti e le competenze di ciascuno”. ‘Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile’, questo il tema della Giornata internazionale delle persone con disabilità 2024, che Anffas La Spezia ha voluto anticipare al 1° dicembre con la realizzazione dello ‘Special Festival’.

Tra gli obiettivi principali della kermesse, c’è quello di essere portatrice di un importante messaggio: alle persone con disabilità deve essere garantita l’inclusione in tutti gli aspetti della società, aumentando la partecipazione ai processi decisionali, sensibilizzando la comunità sui diritti delle persone con disabilità e celebrandone i risultati raggiunti da loro raggiunti. E dunque, a cantare saranno Roby Facchinetti con Marco Guano (Anffas La Spezia) e Luciano Curziotti (atleta Special Olympics di Parma), Paolo Vallesi con Gabriele Arduc (Anffas Sanremo), Aka7seven con il giovane spezzino Tommaso Tagliaferro, che frequenta l’istituto tecnico Fossati-Da Passano, Povia con Deborah Cuomo (Anffas Sanremo) e Giulia Fontana (Anffas Pisa), Silvia Salemi con Cecilia Batignani (Special Olympics di Carrara), Amara con Adriana Caldarella (Anffas Firenze), Grido con Maichael Pizzuto (Anffas Rivarolo Canavese).

Da una proposta del Premio Lunezia ad Anffas La Spezia, è nata questa iniziativa umanitaria e sociale, molto originale oltre che inclusiva. “Un modo di capitalizzare le nostre relazioni nel mondo della musica leggera a favore di uno spettacolo unico al mondo — afferma Loredana D’Anghera, direttrice artistico Premio Lunezia Nuove Proposte e direttrice musicale Special Festival – Dopo le edizioni 2017 e 2018 e questa lunga pausa, siamo sicuri che se troveremo continuità, i media saranno sempre più attenti a uno show particolare e normale”.

Concludono Alessia Bonati ed Isabella Sturlese, rispettivamente coordinatrice e presidente Anffas La Spezia. “Stiamo scrivendo un’altra splendida pagina di inclusione, auspichiamo il diritto per ogni persona con disabilità a essere protagonista del proprio futuro. Un ringraziamento speciale va a Regione Liguria e Comune della Spezia che ci hanno sostenuto in questa avventura e a tutti i nostri partner Crédit Agricole, Msc, Mbda, Tarros Group, Autorità Portuale, Iren, Cosnav, Coop Liguria, Gls, Vivere Insieme, Canese Dante, Liberi di Vedere, Rotary Club La Spezia Distretto 2032, Rotary Club Sarzana Lerici, La Magia del Rotary, Lions La Spezia Host, Lions Sarzana, Lions Ceparana, Lions Golfo dei Poeti, Lions La Spezia degli Ulivi, Esteticamente, Nazionale Italiana Cantanti e La Nazione (media partner)”.