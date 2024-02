Sposa accompagnata all'altare dai medici dopo aver sconfitto il cancro

I medici accompagnano all'altare Sherri Shaw

Questa futura sposa ha trovato un modo speciale perper averle salvato la vita quando ha dovuto affrontare la battaglia contro il cancro. Nella storia raccontata per primo da CBS News , 70 anni ha rivelato che le era statoappena due mesi dopo il primo appuntamento con l'attuale marito, il 77enne Bill James.

La diagnosi

La decisione di sposarsi

Una volta che lei è stata dichiarata libera dal cancro

"Partecipiamo a più funerali che matrimoni"

Dopo la guarigione, la donna ha chiesto ai suoi oncologi diper il matrimonio, perché li considerava "le mani del destino che mi hanno salvato e mi hanno dato il tempo di sposarmi". La coppia si è sposata a giugno in North Carolina davanti ai figli, ai nipoti, agli amici e, naturalmente, ai due dottori che si erano occupati del suo caso quando era in cura presso l'MD Anderson Cancer Center di Houston (Texas) nel 2021,Quando a Sherri, nel 2020, è stata diagnosticato un , la sua relazione con James era iniziata da soli due mesi. Devastata dalle spaventose notizie mediche, gli disse che era "tempo di lasciarsi", ma James si rifiutò categoricamente di accettare che ciò accadesse. James ha persino comprato un veicolo speciale per poter accompagnare Shaw alle terapie ogni mattina presso la struttura sanitaria in Texas."In quel periodo ci siamo sentiti molto legati,a tutti gli effetti", ha raccontato la donna. "Era lì a prendermi, non lasciava mai l'ospedale, era fuori ad aspettarmi ogni volta che dovevo andare". "Mi è sembrato un dono immenso quello che mi ha fatto", ha aggiunto. "Mi sono innamorata di lui e lui si è innamorato di me ed è stato incredibile che una cosa del genere possa essere accaduta durante il ciclo di cure per il tumore".Shaw e James hanno deciso di sposarsi. Ricordando la decisione di chiedere ai dottori di accompagnarla all'altare durante il matrimonio del mese scorso, Shaw ha raccontato: "Mi sono resa conto che eranoper me...Mi hanno permesso di sposare il mio migliore amico, perciò li volevo lì, volevo che festeggiassero, ma soprattutto volevo che entrambi mi accompagnassero alle nozze, in modo da potermi 'consegnare' a Bill, perché eranoche mi hanno salvata e mi hanno dato il tempo di sposarmi ". Ha continuato: "Sono molto onorata che siano venuti, che abbiano trovato un po' di tempo per essere qui per me. Hanno potuto vedere". Per le nozze, la Shaw ha indossato un abito bianco, strutturato con dettagli in tulle rosa in tinta con il suo bouquet, mentre il marito ha indossato una cravatta rosa e un completo nero. Anche Holliday e Morris hanno aderito al tema: lei con un abito e Morris con papillon dello stesso colore.Parlando con CBS News, Van Morris ha detto che mentre i "bassi possono essere molto bassi" come medico oncologo, anche "le gioie possono essere molto grandi". "E credo che questo sia un ottimo esempio di felicità", ha dichiarato. "Poter partecipare al viaggio di Sherri in uno dei momenti più difficili della sua vita, quando le è stato diagnosticato il cancro, e poi essere presente anche in un giorno così bello, è stata una cosa assolutamente non scontata da condividere". Gli fa eco la dottoressa Holliday: "Credo che come oncologi siamoche ai matrimoni. Quindi è stata una cosa bellissima essere invitati a partecipare".