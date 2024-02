"Stand Up For Victims Rights", la giornata europea per le vittime di discriminazione fisiche e verbali

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Il 2020 sarà ricordato da tutti come l’anno in cui il. Le vite di tutti sono state sconvolte dalla pandemia che, purtroppo, non ci ha resi migliori come si diceva, ma ha portato in superficie e esacerbatonei confronti dioltre alla comunità. Infatti, le sensazioni lasciate dalle storie di violenze di stampo, ormai all’ordine del giorno, sono supportateraccolti dal Ministero degli Interni: negli ultimi dieci anni, i crimini d’odio registrati in Italia sono letteralmente esplosi, passando danel 2019, dei quali oltre il 70% di matrice. Quasi 300 i casi segnalati invece dalle associazioni della. E in tempi di distanziamento sociale, complice l’anonimato garantito da internet, in rete sono proliferati i discorsi d’odio, spesso alimentando teorie cospirazioniste e di disinformazione circa le origini del virus.Ed è proprio per queste ragioni che l’organizzazione no profitha lanciato la campagna "per sostenere le, motivate da pregiudizi basati su. La no profit ha accompagnato il lancio di questa campagna con un video che potesse racchiudere le pene sofferte da queste minoranze discriminate: nel filmato gli insulti virtuali (e non) fanno letteralmentedei protagonisti, a sostegno dello slogan: "L’odio lascia sempre il segno, non restare indifferente".Se l’informazione è la prima arma contro l’odio, è essenziale che le vittime siano consapevoli dei propri diritti. Per questo COSPE ha curato anche la realizzazione di("Conosci i tuoi diritti") capaci di spiegare con semplicità cosa si intende quando si parla die cosa sono in particolare. Oltreché sui canali social le brochure verranno diffuse, in formato cartaceo, attraverso una rete capillare di associazioni che difendono i diritti umani. Ogni opuscolo include unasul territorio ai quali rivolgersi per chiedere supporto: sportelli, consulenze legali, sostegno psicologico, helpline, associazioni e istituzioni: “Se sei vittima di un’aggressione, recati subito al pronto soccorso e assicurati che il referto certifichi i danni subiti” oppure “se vuoi presentare una denuncia ma non puoi permetterti un avvocato, rivolgiti ad uno sportello legale per accedere al patrocinio gratuito”. Queste sono solo alcune delle indicazioni contenute nel vademecum delle azioni da intraprendere se si subisce o si assiste a un crimine d’odio.verrà presentata oggi al pubblico, nel contesto delpromosso da, uno dei partner di quest'iniziativa.