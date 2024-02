Stupro di gruppo a Caivano, violentano due cugine di 13 anni: mostri di casa nostra

Stuprano le cugine di 13 anni a Caivano

La. Un’ombra che si sta allargando sul nostro Paese, sulla quale è doveroso porre attenzione e sollevare interrogativi. Perché dopo gli ultimi episodi qualche domanda dobbiamo farcela. E sentirci chiamati in causa, dato che ad aver cresciuto questi adolescenti disperati , emuli dei protagonisti dei peggiori filmacci di serie Z, siamo noi.Mentre sono in corso le indagini sui 7 giovani che hanno violentato una 19enne e le loro chat dell’orrore (“Voleva farsi tutti, alla fine gli abbiamo fatto passare il capriccio. Come 100 cani sopra una gatta ”), dal napoletano arriva notizia di unDue 13enni sarebbero state violentate da un gruppo di adolescenti:, quasi tutti minori. Soloè stato individuato e stato. Le hannoisolato e poi hanno abusato di loro a turno, con una violenza inaudita. È successo al Parco Verde di Caivano , una delle zone più volente del Napoletano, tra le piazze di spaccio più grandi d’Italia in mano alla camorra. Quando un gruppo di adolescenti decide - e lo fa insieme, pensandoci, scrivendone in chat, parlandone - di portare due poco più che bambine, creature da difendere e tutelare, in un luogo nascosto per abusare di loro, vuol dire che. Ancora rimbomba nelle coscienze l’episodio di Palermo e del branco di giovanissimi ’cani’ capaci di sbranare per puro divertimento il corpo e l’anima di una ragazza di 19 anni, colpevole di essersi fidata di chi conosceva. Le cronache e i social sono piene die sembra surreale emerga un episodio temporalmente più ’vecchio’ (risalirebbe all'inizio del luglio scorso) di violenza sessuale di gruppo da parte di giovanissimi su creature indifese, eppure è così.La preoccupazione dev’essere doppia, quindi: per le, naturalmente. Alle quali le ali sono state spezzate e passeranno la vita a ricostruire chiedendosi perché. E per i, ragazzini che hanno perso ogni valore e che gli stessi detenuti - vedi il caso dei 7 giovani siciliani - rifiutano. Eppure sono gli stessi bambini che abbiamo cresciuto a vitamine, aerosol, cibi biologici e buoni propositi.a tal punto? E perché nonostante la gravità dei reati c'è ancora chi difende e giustifica nonostante tutto?Qualcuno dà la colpa al porno - ormai a portata di mano e fruibile online da grandi e piccini come qualsiasi cartone animato - ma è come dire che gli omicidi aumentano perché gli adolescenti imparano a uccidere nei videogiochi e poi non sanno più riconoscere la finzione dalla realtà. Perà le implorazioni che sentono mentre abusano di un altro essere umano inerme e disperato, sono vere. I loro occhi terrorizzati, la voce rotta dal pianto. Com’è possibile che questi giovani uomini in formazione non siano capaci di provare pietà? E nemmeno di pentirsi , dopo, alla luce dell'enormità del gesto compiuto? Chiediamocelo, senza retorica, in cerca di una soluzione, per arginare quella che ha il sapore di un’ondata di, un atteggiamento confermato dai troppi casi di, fenomeni che non possono essere considerati occasionali.“È purtroppo un dato strutturale dei nostri tempi e della cultura che li attraversa, ancora tantoper cui la donna è un oggetto e il maschile mostra il suo potere e la sua identità anche attraverso atti e gesti di prevaricazione e sopraffazione“, sottolinea la presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidi e senatrice PD“Anzi, è forse proprio il percorso di emancipazione compiuto dalle donne, tutte le libertà e i diritti conquistati, a rendere questo tipo di mascolinità più fragile e insieme più feroce", prosegue su. "Di fronte a uno stupro di gruppo così violento e alla forza immensa della vittima che trova il coraggio di denunciare, le istituzioni devono reagire con lucidità, secondo verità e giustizia e tutti siamo chiamati a maggiore. Ladeve diventare una priorità assoluta per le istituzioni e può essere combattuta solo con unità di intenti e risorse adeguate, con lo stesso atteggiamento mostrato contro le mafie all’indomani delle grandi stragi. Proprio come quella contro la criminalità organizzata, anche questa è prima di tutto una, dobbiamo saperlo"."Nemmeno il Pd è riuscito a farla quando è stato al governo" aveva spiegato nei mesi scorsi la presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidi e senatrice PD Valeria Valente . "Nel 2017 quando eravamo al governo abbiamo emanato della linee guida, firmate dall’allora ministra dell’istruzione Fedeli. Il problema è che l’rende difficile monitorare la ricezione effettiva di queste indicazioni", le sue parole. "Con laabbiamo avviato un’indagine su come scuole e università si siano adeguate alle direttive, ne emerge che troppo spesso è tutto lasciato alla sensibilità del singolo dirigente d’istituto o insegnante. Bisogna approfondire questa indagine eper rendere più cogenti queste disposizioni".La portata dell'ondata crescente di violenza giovanile è evidente in quanto accaduto nel Parco Verde di Caivano , una delle zone più volente del Napoletano. Tra le piazze di spaccio più grandi d’Italia in mano alla camorra si sarebbe consumato lo stupro di gruppo ai danni delle due 13enni, confermata anche dalle visite mediche effettuate in due diversi ospedali del napoletano. Al momento l'unico maggiorenne del gruppo sarebbe già stato. La vicenda è riferita dal legale della famiglia delle bambine, l’avvocato, e risalirebbe alla prima metà di luglio.Nel frattempo, per le due vittime è stato deciso l'allontanamento dal Parco Verde e ora vivrebbero in una. Le indagini sono andate avanti, in queste ultime settimane, nel più assoluto riserbo fino a quando è trapelata la prima indiscrezione. Gli inquirenti stanno procedendo all'per cercare di ricostruire con esattezza la