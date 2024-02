Suicidio assistito, la regista e attrice Sibilla Barbieri è morta in Svizzera

I requisiti

Il viaggio in Svizzera

Il diniego al suicidio assistito

L'ultimo messaggio dell'attrice

E' dovuta andare inper porre fine alle sofferenze che il tumore da cui era affetta le infliggeva. Si tratta della regista e attrice, 58 anni e malata oncologica terminale, che è morta in una clinica elvetica, dove era arrivata per potersi sottoporre al suicidio assistito A metà settembre, ricorda l'associazione Coscioni di cui Barbieri era consigliera, la struttura sanitaria romana aveva comunicato la propria decisione, spiegando che l'attrice non possedeva iprevisti dalla sentenza Cappato/Dj Fabo della Corte costituzionale per poter accedere legalmente alla morte volontaria assistita. In particolare la commissione medica aveva ritenuto che alla donna mancasse il requisito della. Nella sentenza Cappato/Dj Fabo, tesoriere dell'associazione Coscioni, non era punibile perchérispettava tutte eche permettono la pratica: essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitali; essere affetti da una patologia irreversibile; essere affetti da una patologia fonte di sofferenze intollerabili; essere pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli. Ciò non è valso per Barbieri, alla quale, sarebbe mancato il primo requisito.La donna allora è stata accompagnata in Svizzera , già senatore radicale dell'Associazione Luca Coscioni e iscritto all'Associazione Soccorso Civile, che a oggi conta oltre 50 persone pronte adper aiutare persone malate a porre fine alle proprie sofferenze. Con questa azione il figlio di Sibilla Barbieri e Perduca rischiano fino a 12 anni di carcere: il 7 novembre infatti si autodenunceranno ai Carabinieri. Lo farà anche, in quanto legale rappresentante dell'Associazione Soccorso Civile che ha organizzato e sostenuto il viaggio di Sibilla Barbieri. Ad accompagnarli ci sarà anche Filomena Gallo, legale difensore e Segretario Nazionale dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa.non era allegata la relazione medica e neppure il parere del Comitato etico competente, documenti che avevamo richiesto", ha spiegato l'. "Dopo avere verificato con il dottor Mario Riccio la documentazione medica che Sibilla Barbieri aveva prodotto, è emerso che invece". E continua: "Motivo per cui, informando i dirigenti dell'azienda sanitaria che la nostra assistita aveva intrapreso anche la procedura per andare in Svizzera, ma che avrebbe voluto concludere i suoi pochi giorni con i suoi cari in Italia. Non vi è stata nessuna risposta da parte dei dirigenti ASL. Solo venerdì 3 novembre (quando Barbieri era già morta), abbiamo ricevuto il parere del Comitato Etico che conferma la sussistenza per Sibilla Barbieri dei requisiti indicati dalla Corte costituzionale". "Mentre apprendiamo dal verbale della Commissione Aziendale che non possono aderire al parere positivo del Comitato Etico in quanto ritengono che non vi sia il trattamento di sostegno vitale e spiace e mortifica leggere perfino "", le sue parole."Questa è unatra i malati oncologici e chi si trova anche in altre condizioni non terminali", aveva detto la regista nell'ultimo video pubblicato online prima del suo viaggio. Poi è arrivato ldalla clinica elvetica: "Mi chiamo Sibilla Barbieri, sono malata oncologica da 10 anni. Ho fatto tutte le cure che mi sono state proposte. Anche le linee di trattamento che ho acquisto carissime, ma purtroppo non hanno più funzionato". ". Conoscendo la sentenza Cappato/Dj Fabo ho provato a chiedere aiuto per il suicidio assistito a casa mia, in Italia, interpellando la mia Asl. Quest'ultima ha deciso che io non rientro nei casi possibili perché non sono attaccata a macchinari di sostegno vitale. Ma pochissimi malati terminale di cancro sono attaccati ai sostegni. Tra l'altro le cose cambiano. Per questodi ottenere aiuto andando in Svizzera perché possiedo i 10mila euro necessari e posso ancora andarci fisicamente, anche se sono al limite", le sue parole. E conclude: "condannate a morire da una malattia che non possono perché non hanno i mezzi, perché sono sole o non hanno le informazioni,? Questa è un'altra grave discriminazione a cui lo Stato deve porre rimedio".