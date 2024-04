Svizzera, la conta anti-immigrazione: “Non più di dieci milioni di abitanti permanenti”

Non si tratterà di ricollocarli o di esternalizzarli, come invece si appresta a fare l’Italia e sta già facendo il Regno Unito, ma sempre di migranti si parla e non certo per accoglierli a braccia aperte. L’Unione Democratica del Centro (Udc, destra populista), primo partito in Svizzera, è infatti convinta che tutti i problemi del Paese alpino derivino dall'immigrazione “incontrollata” e ha presentato un piano da sottoporre ad un referendum popolare. Alla cancelleria federale di Berna è stato presentato il piano dal titolo: “No ad una Svizzera con 10 milioni di abitanti”, che ha già ricevuto 114.600 firme, sulle 100.000 previste dalla legge, raccolte nella metà dei tempi previsti.

Limite alla libera circolazione con l’Ue

Ma in che senso? Avete letto bene, l’Udc si oppone all’ingresso di nuove persone entro i confini di Stato, proponendo di introdurre un limite massimo di abitanti in Svizzera. Un limite fissato appunto a 10 milioni, non uno di più non uno di meno. I cittadini potranno quindi votare il testo, che prevede anche la denuncia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea. Il che significa che se noi italiani volessimo ad esempio andare in auto in Germania attraversando il Paese elvetico alla dogana non basterebbe presentare la carta d’identità ma sarebbe necessari possedere il passaporto.

L'Iniziativa per la Sostenibilità

Un segnale forte, nel pieno dei negoziati per un riavvicinamento tra la Svizzera e l'Ue, a cui l'Udc si oppone strenuamente. Il sito web del partito non lascia spazio ad ambiguità. “Dalla mancanza di sicurezza, agli ingorghi stradali quotidiani, fino all'aumento dei premi dell'assicurazione sanitaria, tutti i nostri problemi sono legati all'immigrazione di massa incontrollata”. Ma per la maggioranza del partito c'è una soluzione a questo: “L'Iniziativa per la Sostenibilità”.

Il referendum propone quindi di modificare la Costituzione, stabilendo che “la popolazione residente permanente della Svizzera non dovrà superare i dieci milioni di persone prima del 2050”. E se questa “supererà i nove milioni e mezzo di persone prima del 2050”, il governo e il Parlamento “adotteranno misure, in particolare per quanto riguarda l'asilo e il ricongiungimento familiare, al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato”.