Migranti, Cate Blanchett al Parlamento Europeo: "Esternalizzazione pratica disumana"

Il conflitto in Israele

Dialogo e collaborazione, non slogan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cate blanchett (@cate_blanchettofficial)

In apertura della mini sessione plenaria a Bruxelles, l

L'appello: "Aumentare il sostegno ai rifugiati"

Cate Blanchett: "Esternalizzazione politica inefficace e disumana"

rivolta all'Assemblea,

"coloro che ora mettono in dubbio la Convenzione sul diritto d'asilo", chiedendosi se "abbiano mai incontrato un rifugiato o sono stati costretti ad affrontare il costo umano di politiche dannose come l'esternalizzazione".

L'attrice, ambasciatrice di buona volontà dell'agenzia Onu Unhcr, ha esortato oggi, 8 novembre, l'Unione Europea a rafforzare ile ai Paesi ospitanti. L'invito rivolto ai rappresentanti degli Stati riuniti nell'aula del Parlamento a Bruxelles è poi quello di garantire che la politica del blocco "si concentri sulla loro protezione e"."Nelle scorse settimana abbiamo visto con orrore leil conflitto ha mietuto migliaia di vite. L'Unchr, assieme ad altre organizzazioni ha chiesto un cessate il fuoco umanitario e il rilascio degli ostaggi", ha sottolineato l'attrice australiana parlando all'Eurocamera. Alle sue parole l'Aula della Plenaria si è plasticamente: è scattato l'applauso dalla sinistra dell'emiciclo, mentre il resto dell'Assemblea è rimasto in un grave silenzio, simbolo di quanto sulla questione della guerra che sta insanguinando da un mese la Striscia non ci sia una comune opinione né accordo sul da farsi.Blanchett, da sempre impegnata in iniziative culturali, sociali e ambientaliste, ha più volte collaborato con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati di cui è diventata ufficialmente ambasciatrice di buona volontà nel maggio 2016, al ritorno da una missione nel campo profughi in Giordania.'australiana lancia subito una stoccata: "Dieci anni fa, siamo rimasti tutti sconvolti dallaquando una barca sovraffollata affondo' vicino all'isola di. Nel decennio successivo, molti altri sono morti allo stesso modo. E tra dieci anni, le persone continueranno ad annegare vicino alle nostre coste, a meno che qualcosa cambi". L'ambasciatrice umanitaria insiste: "Le situazioni complesse richiedono soluzioni complesse,e (altri) slogan. Trovare soluzioni sostenibili nei Paesi di origine, transito e destinazione è l'unica strada. In questa stanza ci sono persone con percorsi, culture, politiche e punti di vista molto diversi, ma condividiamo tutti un'umanità comune e dobbiamo unirci per rimettere le persone,dell'asilo", ha aggiunto.Rivolgendosi ancora al Parlamento europeo, la Premio Oscar ha detto: "Dovete capire che nessuno mette i propri figli su una barca a meno che. "Ringrazio l'Ue per il suo sostegno finanziario di lunga data ai rifugiati e a chi li ospita a livello globale e chiedo che il. Il mondo ci guarda", ha aggiunto l'attrice australiana. Il cui appello giunge mentre l'Unione Europea sta cercando diper ridurre l'immigrazione irregolare e i Paesi membri stanno cercando di trovare un accordo, con l'Italia che lunedì ha annunciato di voler costruire centri in Albania per ospitare i migranti che cercano di arrivare nel nostro Paese.Nel mondo,sono state cacciate dalle loro case per sfuggire a violenze, conflitti, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. "Con un numero di possibili sfollati ai massimi storici, la flessibilità dei finanziamenti umanitari non è mai stata così urgente", ha dichiarato la 54enne. "Investiamo nell'istruzione e nei mezzi di sussistenza per garantire alle famiglie opportunità nel luogo in cui si trovano, in modo che non debbano spostarsi. Nessuno beneficerà di una generazione di".E ledella gestione della migrazione sono "politiche" che hanno "fatto sprecare miliardi di dollari dei contribuenti" e sono ormai "un approccio screditato e in gran parte abbandonato", ha evidenziato ancora l'ambasciatrice di buona volontà Unhcr. Accusando,