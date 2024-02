Dal Regno Unito al Ruanda: Sunak rilancia la linea dura contro i migranti

è stato approvato grazie al sostegno di 320 deputati, contro 276 voti negativi.

La controversa legge

Il Ruanda come "Paese sicuro"

L'accordo (simile a quello britannico) tra Italia e Albania sui migranti

Dopo varie bocciature la legge britannica che vuole portarearrivati illegalmente nel Regno Unito ha ricevutodalla Camera dei Comuni. Il testo, infatti,Un successo in calcio d'angolo per il primo ministro britannico Rishi Sunak che aveva fatto di questo testo un vero e proprio pilastro della sua politica per la, salvando così una delle situazioni più complesse del suo mandato.Nonostante un comodo vantaggio di 44 voti, almenosi sono espressi contro il disegno di legge nella sua interezza, tra i quali anche esponenti della linea dura come l'ex ministro degli Interni, Suella Braverman, e l'ex segretario di Stato per l'Immigrazione, Robert Jenrick. Il trasferimento, anche se ancora manca il sì della Camera dei Lord e i decreti attuativi, riguarderebbe i le persone in attesa di valutazione della loro. Vedremo se questa volta la linea dura passerà, visto che già nel 2022 il volo per trasferire i migranti dall'isola al Ruanda stava per decollare quando la sua partenza fu rinviata grazie a unache aveva riscontrato nel trasferimento un rischio reale di "danno grave e irreversibile" per le persone coinvolte.Ma in questa nuova versione della legge il Ruanda è definito un "". Viene anche meglio specificata l'impostazione, dal punto di vista legale, dei trasferimenti. Non è passato invece l'emendamento che dava ai giudici la possibilità di non tenere conto delle ordinanze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che non sono comunque vincolanti per i tribunali nazionali.Anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, è voluto intervenire sull'argomento: "La politica del Paese dell'Africa orientale è sempre stata, perseguita da un governo debole, concentrato sugli interessi di partito piuttosto che sull'interesse nazionale. Abbiamo bisogno di elezioni generali in Gran Bretagna adesso".Questa pratica, che definire disumana potrebbe essere quasi un complimento, ci rimanda alsulla gestione dei migranti, firmato il 6 novembre 2023 dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro albanese Edi Rama. Col quel protocollo, ida navi italiane venivano portati in due strutture gestite dall'Italia a proprie spese e sotto la propria giurisdizione, ma in Albania. Ora, se per la premier "il protocollo disegna la cornice politica e giuridica di questa collaborazione", alla Commissione Europea questa procedura dai tratti sommari e incerti, visto che era già infastidita per non essere stata consultata o informata dei dettagli dell'accordo, e ha fatto sapere come potrebbe saltare tutto se l'Italia non dovesse rispettare le norme europee e il diritto internazionale.Ma i problemi non finiscono qui. Infatti le istituzioni europee sono preoccupate rispettoalbanese all'Italia e al modo in cui l'Albania può procedere ai rimpatri senza accordi bilaterali, non essendo soggetta agli stringenti vincoli europei. La Commissione non ha infatti ricevuto alcun dettaglio rispetto a queste procedure e il timore è che questo protocollo di intesa vada adi quest'ultimi e a gravare inutilmente sulle casse italiane e sui fondi europei per la gestione dei migranti. In più, oltre a non poter essere applicato sulle persone già sbarcate in Italia, il protocolloa donne, minori e persone con fragilità. Non è però chiaro come, dove e quando queste persone soccorse in mare verranno sbarcate in Italia. Verrà fatto prima o dopo aver lasciato i maschi adulti in Albania? Quello che sicuramente è chiaro è che, l', se possiamo chiamarla così, oltre che ad essere un gran pasticcio, è stata copiata, visto il rapporto privilegiato, da quella del premier britannico Rishi Sunak. E sappiamo che chi copia sbaglia sempre due volte.