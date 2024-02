Svizzera, sconto del 20% alle donne nei teatri, musei e piscine. Così a Ginevra si combatte per la parità salariale

Come è nata l'idea di introdurre lo sconto alle donne in Svizzera

Tanti si oppongono: "Vengono discriminati gli uomini e aiutate le donne che non hanno bisogno di sconti"

I dati sulla disparità salariale in Svizzera: i ricchi sono per l'81% uomini

Leguadagnano ildegli? Bene, le donne avrannonei. Il comune diin Svizzera decide di battersi in difesa della parità salariale uomini-donne . E lo fa con un'iniziativa che fa già discutere nel Paese elvetico. Visto che, in base a un report dell'Ufficio federale di statistica (UST), la differenza salariale tra l'uomo e la donna si aggira intorno a un tasso del 20% in Svizzera, il parlamento di Ginevra ha approvato questa settimana una mozione, in base alla qualetutte le attività delle strutture comunali, dai teatri alle piscine, dai musei ai centri sportivi.A lanciare l'iniziativa è stata la professoressa e storica, autrice del libro "La conquista di un diritto. Il suffragio femminile in Svizzera (1848-1971)", pubblicato in Italia da Armando Dadò Editore. Per la professoressa - che è anche parlamentare della città di Ginevra ed esponente del partito di sinistra Ensemble à Gauche - lo sconto alle donne vuole essere una "piccola misura compensativa" di un problema ben più grande. Secondo la Studer, infatti, in Svizzera non ci sonoper far rispettare la parità salariale nelle aziende. "Sebbene- afferma Brigitte Studer - sia entrata in vigore nel 1996, venticinque anni dopo non viene ancora applicata". E spiega all'emittente radio-televisiva svizzera SRF: "L'idea è nata dallonel 2019". Nell'estate di quell'anno infatti si tennero in tutto il Paese manifestazioni e barricate contro la modifica dellatra i sessi, che in particolare non prevedeva sanzioni per le aziende e le imprese che non rispettavano la parità salariale uomo-donna. Perciò - continua a spiegare la Studer - la misura approvata dal parlamento di Ginevra servirebbe a rendere "visibile" il problema della "disuguaglianza salariale", che ancora oggi dopo tre anni dagli scioperi persiste in Svizzera.Tuttavia, in Svizzera tanti si sono già opposti all'iniziativa dello sconto alle donne. Per il costituzionalista Bernhard Waldmann "una simile normativa è chiaramenteperché la città di Ginevra è vincolata dai diritti fondamentali della Costituzione federale e può operare differenziazioni in base al genere solo per ottime ragioni". Al costituzionalista fanno eco altri oppositori. Per FDP, il partito liberale radicale svizzero, la mozione sarebbe incostituzionale in quanto. "Per la sinistra combattere un'ingiustizia significa creare nuove ingiustizie", dichiara Michèle Roullet dell'FDP. E infatti, anche alcuni esponenti dei partiti di sinistra si sono dichiarati contrari all'iniziativa. Per la socialista Laurence Fehlmann Rielle beneficerebbero della misura "anche le donne che non ne hanno bisogno", mentre invece "chi non ha abbastanza soldi per arrivare a fine mese non viene aiutato".In base al report pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST) e riferito agli ultimi dati disponibili del 2018, il vertice della piramide salariale è occupato principalmente da, che rappresentanodi coloro che hanno una(pari a circa 15.000 euro).invece si deve invece accontentare di guadagnareal mese (meno di 4.000 euro). In generale, nel 2018 le donne guadagnavano mediamente il 19% in meno rispetto ai colleghi uomini. E il tasso è in crescita: era al 18,3% nel 2016 e al 18,1% nel 2014. Per l'Ufficio federale di statistica questa disparità salariale è in parte riconducibile a differenze strutturali a livello di formazione, al numero di anni di servizio e alla posizione gerarchica occupata. Tuttavia - fa sapere l'UST - questo non basterebbe a spiegare il gap salariale uomo-donna e perciò il motivo principale di questa disparità risulterebbe così "inspiegabile", dichiara l'Ufficio federale di statistica.