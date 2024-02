Texas, donna incinta sfida la multa stradale: "Il mio bambino conta come passeggero"

"La mia bambina è proprio qui, ed è una persona"

Una donna incinta è stataperché stava guidando da sola nella, ossia le auto in condivisione. È questa la storia diche ha deciso di contestare la multa daperché come ha spiegato all’agente che l’ha fermata, dopo l’annullamento della sentenza Roe v. Wade è già da considerare una persona e quindi unÈ successo in Texas quando la 32enne, alla, ha deciso di imboccare la corsia preferenziale per guadagnare qualche minuto di vantaggio mentre andava a recuperare il figlio di 6 anni. Ma la donna è stata fermata da un agente della polizia che si è affacciato al finestrino e ha chiesto: “C’è qualcun altro in macchina?”. La ragazza ha indicato il suo stomaco: “”, ha detto Bottone, ricostruendo la vicenda. L’agente avrebbe risposto: ". Devono esserci", come prevede il codice stradale texano. Una norma incomprensibile per Brandy, che si è appellata all’annullamento della sentenza del 1973 , che"Se ora, perché non può contare come secondo passeggero?", ha ribadito la donna. "Questa cosa mi fa ribollire il sangue. Come può essere giusto? Secondo la nuova legge, questa è una vita", ha detto, aggiungendo che sa che il suo appello potrebbe cadere nel vuoto ma, come donna, è stato scioccante.Secondo gli esperti legali, questo è un caso unico e diversi giudici possono gestire il caso in modo completamente diverso. "”, ha detto Chad Ruback, un avvocato di Dallas. Secondo quanto riportato da Brandy, gli agenti le avrebbero detto che se avesse contestato la multa la pratica sarebbe andata con tutta probabilità a buon fine. Mentre il dipartimento centrale non ha voluto rilasciare commenti, una reazione è arrivata da, la: "Mentre il codice penale in Texas riconosce un bambino non ancora nato come persona, quello stradale non specifica lo stesso. E un bambino che risiede nel grembo materno. E con un solo occupante seduto, l’auto non soddisfaceva i criteri necessari per guidare in quella corsia", ha precisato la rappresentante dando ragione agli agenti. Per scoprire come andrà finire basterà attendere ilquando Brandy Bottone comparirà davanti alla giuria del