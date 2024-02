Tiziano Ferro e il marito Victor Allen sono diventati papà: "Vi presentiamo Margherita e Andres"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

è diventato. "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi., la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra". Lo racconta in un dolcissimo post sul suo account Instagram svelando anche i nomi dei figli, una bimba di nove mesi, Margherita, e il piccolo Andres, di quattro. Nella foto, in bianco e nero, già icona di un ritratto familiare indelebile, il cantante e ilabbracciano i due bambini sorridendo, in un momento di estrema felicità per la coppia. ''Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta- aggiunge l'artista di Latina, che dal 2016 risiede a Los Angeles - Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione".L'annuncio di Tiziano Ferro ha scatenano l'entusiasmo di milioni di fan, subito accorsi sui social per conoscere i piccoli Margherita e Andres. Il 42enne, però, ha voluto chiarire fin da subito che ladei piccoli sarà tutelata il più possibile dai due papà: "Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo didi Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a- condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un". Nessun accenno, dunque, sulla provenienza dei piccoli, né sulla loro identità biologica. I due uomini, com'è noto, tengono molto alla massima riservatezza anche sulla loro vita privata, tanto che persino di Allen si sa poco e niente, se non quello che il compagno stesso ha voluto rendere noto. Ex consulente della Warner Bros., dove ha lavorato per 14 anni ed è stato vicepresidente del settore marketing, attualmente il marito di Tiziano Ferro è proprietario di un’agenzia, la Levine Partners, che si occupa attivamente di consulenza.Quello che sappiamo per certo, invece, visto che Ferro non lo ha mai nascosto, è quantoper lui. Il cantante, che a giugno 2021 ha festeggiato, una carriera straordinaria che l'ha portato a diventare uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e all'estero,nonché un punto di riferimento della musica internazionale, ha sempre desiderato avere un figlio., il 42enne nel luglio 2019 si è unito civilmente a Sabaudia con il compagno, Victor Allen, che aveva precedentementea Los Angeles il 25 giugno dello stesso anno. La sua casa resta Latina, ma il trasferimento in America appare inevitabile, proprio per coronare quel desiderio tanto grande quanto - almeno in Italia - impossibile: diventare papà. ". Anche da solo - aveva raccontato nel 2016 a Vanity Fair -. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno". "Grazie per l'amore e per la comprensione di sempre.'', conclude nel post Tiziano Ferro, annunciando finalmente che la sua vita è adesso completa e tutti i pezzi di quel puzzle che, da Latina a Los Angeles in oltre vent'anni, è riuscito a costruire, sono adesso al loro posto. E allora che dire, auguri ai neo papà!