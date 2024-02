Tom Holland si prende una pausa dai social per concentrarsi sulla sua salute mentale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013)

"Non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto"

Addio social, anzi arrivederci.ha dichiarato di volersi allontanare dalle piattaforme per un po' di tempo per concentrarsi sulla sua. La star di "Spider-Man: No Way Home", che nelle ultime settimane è stata assente dagli schermi digitali, ha fatto un fugace ritorno su Instagram domenica per annunciare di averdai suoi dispositivi.Nel video, della durata di tre minuti, l'attore 26enne ha dichiarato che lesono diventate "dannose" per il suo stato mentale e cheonline. "Ho preso una pausa dai social media per la mia salute mentale, perché trovo che Instagram e Twitter siano eccessivamente stressanti e opprimenti", ha spiegato ai suoi 67,7 milioni di follower. "Mi lascio prendere e entro in una sorta di spirale quando leggo cose su di me online e alla fine mentale . Così ho deciso di fare un passo indietro e di cancellare l'app", ha aggiunto Holland.L'ultimo interprete di Peter Parker aka Spiderman, che ha una relazione con la collega Zendaya , ha anche usato il suo "brevissimo" ritorno come un'opportunità per mettere in luce l'per la salute mentale degli adolescenti, con sede nel Regno Unito, che sostiene attraverso la sua organizzazione The Brothers Trust. "C'è un terribile stigma nei confronti della salute mentale e so che chiedere e cercare aiuto non è qualcosa di cui dovremmo vergognarci", ha aggiunto. Il 26enne ha concluso dicendo ai fan che "sparirà di nuovo da Instagram", ma li ha ringraziati per il loro affetto e sostegno: "Vi amo tutti e ci sentiamo presto".Il video di Tom Holland ha suscitato il, tra cui il cantante Justin Bieber , che ha commentato: "Ti voglio bene, amico", mentre il wrestler professionistaha scritto: "Amico, sei. Ma ciò che conta è la tua salute fisica e mentale, quindi prenditi cura di te e torna migliore di prima!". Il 'supereroe' non è infatti il primo ad ammettere di avere problemi a gestire l'ansia sociale provocata dal trovare la propria immagine costantemente sottoposta all'occhio attento dei followers. Tra chi dice di aver tratto beneficio dalla cancellazione (temporanea) del proprio account Instagram c'è stata, ad esempio, Selena Gomez , che però è tornata poi ad apparire sugli schermi dei suoi milioni di followers. La sua e quella di Holland sono comunque scelte più che comprensibili e rispettabili, di chi sa quanto possano esserei social e di quanto non contribuiscano al benessere del proprio stato mentale.Finire in una spirale diè molto facile, così come farsi prendere dalla(fear of missing out), la paura di perdersi qualcosa, essendo tutti noi costantemente bombardati con, secondo per secondo, senza riuscire a distinguere più cosa sia reale e cosa artefatto. Per questo è fondamentale uscire da questo giro quasi di dipendenza, da questa spirale sempre più stringente che attanaglia l'esistenza di tutti, figuriamoci di coloro che devono anche fare i conti con il giudizio costante sulla propria vita e immagine da parte di milioni di followers.