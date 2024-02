Torino, ragazza rom di 14 anni denuncia la famiglia: "Mi picchiano se non rubo"

I furti a Torino e l'ultimo colpo da 800 euro in un supermercato

La famiglia, sotto processo, respinge le accuse: "È pazza"

Roma, il bimbo rom di 11 anni che denunciò la mamma

. Ora basta”. Camilla (nome di fantasia) è unadidi origini. Nel 2018 si presenta in una caserma dei carabinieri a Torino per chiedere aiuto. La giovane racconta ai militari che la suala costringe ad andare a rubare. E che ogni volta che non lo fa o torna a casa a mani vuote, viene picchiata. Sono passati tre anni da quella denuncia, e adesso Camilla vive in una, mentre la famiglia - ossia il padre, il nonno e gli zii paterni - è finitaLa ragazza racconta ai carabinieri che la famiglia la obbligava ogni giorno a commettere, daiai. Se tornava a casa senza la refurtiva, veniva punita, picchiata e insultata dalla famiglia che la costringeva quindi a rimanere a casa ad occuparsi delle faccende domestiche. E ogni giorno la storia si ripresentava. Tra, racconta la ragazza ai carabinieri, ci sarebbe stato un colpo dain un negozio di un centro commerciale a Torino. Anche in quell'occasione, fu la famiglia - sostiene Camilla - ad averla obbligata a rubare. E visto che era riuscita nell'impresa, quella sera i parenti si sarebbero complimentati con lei e non la avrebbero picchiata, come invece succedeva quando Camilla tornava a casa a mani vuote.Camilla ha dunque deciso di dire basta a quella vita, di furti commessi e violenze subite. Non ne poteva più di vivere così, non potendo trascorrere le giornate come meglio credeva, lontane da quelle abitudini portate avanti dalla famiglia. ", non ho nessuna intenzione di fare questa vita", racconta Camilla ai carabinieri. La famiglia della ragazza di 14 anni è ora finita sotto. Il padre, il nonno e gli zii paterni negano ogni accusa -- e a loro volta si difendono accusando la giovane di essere "instabile" mentalmente. Ma ciò non risulta dalle perizie psichiatriche. Anzi, i medici sostengono che Camilla ha solo bisogno di essere seguita e aiutata ad andare avanti e a iniziare una nuova vita.Una vicenda simile alla ragazza torinese di 14 anni è quella che vede protagonista undi origini rom. Siamo a Roma, Tor Sapienza. Sono i primi giorni di settembre 2021. Come riportato dal quotidiano Leggo, un giorno il piccolo si reca alla caserma dei carabinieri per denunciare i maltrattamenti subiti. Anche lui veniva costretto dalla mamma e dai fratelli, sotto botte e minacce, a chiedere l'elemosina e a frugare in giro. ", da 4 anni. Ora basta", avrebbe raccontato il bambino di 11 anni ai militari. "Mia madre mi mena a calci e pugni in testa e dietro la schiena se mi rifiuto di andare aper i cassonetti. Dopo la quinta elementare volevo continuare a studiare ma non mi hanno voluto più mandare a scuola per farmi lavorare. Non posso nemmeno riposarmi perché mia madre mi picchia se dormo", avrebbe aggiunto il piccolo. I carabinieri, dopo averlo ascoltato, si sarebbero mossi immediatamente, informando il Tribunale dei Minori su quanto accaduto. Così la madre di 36 anni venne arrestata e portata nel carcere dicon l'accusa di maltrattamenti.