Tragedia nel volley: trovata morta Julia Ituma

Novara in lutto

La “nuova” Egonu

Un minuto di raccoglimento prima delle gare

Il precedente: Giulia Albini

Tragedia nel mondo del volley femminile . La pallavolista, dell'Igor Novara, è stata trovata morta a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la squadra per la semifinale di Champions League, giocata nella serata di mercoledì 12 aprile contro l'Eczacibasi. Secondo le prime informazioni la schiacciatrice 18enne sarebbedella stanza dell'hotel dove alloggiava, ma gli inquirenti turchi stanno al momento vagliando tutte le piste. Secondo il sito del quotidiano turco Hurryet la pallavolista italiana si sarebbe suicidata gettandosi dal sesto piano dell'albergo dove alloggiava.Il corpo senza vita dell’atleta è stato trovato all’alba del 13 aprile davanti all’hotel ed è stato trasferito all’istituto di anatomia patologica e medicina legale che accerterà le. Gli inquirenti si stanno concentrando sulleche la pallavolista indossava in albergo, ma non al momento della morte. Le ultime riprese di Ituma delle telecamere a circuito chiuso risalgono alle 23,50 del 12 aprile, quando la giovane atleta è stata filmata nel corridoio dell'albergo dove aveva vagato per circa un'ora. La ragazza che condivideva la stanza con lei,sua compagna di squadra “non ha sentito nulla perché dormiva ed è stata svegliata dalla polizia”. L'atleta spagnola ha detto agli inquirenti aver parlato l'ultima volta con Ituma mezzora dopo la mezzanotte. Il filmato della telecamera che mostra la facciata dell'hotel ha confermato che l'atleta è morta dopo essere caduta dalla finestra alle, colpendo le tende da sole. In un altro filmato della telecamera che mostra l'interno dell'albergo, si nota Itumaalle 21,49 ora italiana per parlare al telefono e poi si siede davanti alla sua stanza per un'ora prima di rientrare. E mentre le indagini si concentrano sulle ultime ore di vita della pallavolista, le autorità turche hanno datoper il rientro in Italia della squadra della Igor Volley Novara. Asono rimasti il medico della società ed Enrico Marchioni, il direttore generale. Ed è arrivata la madre della giovane vittima, come ha confermato un amico di famiglia all'Ansa.comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell'accaduto sta indagando la polizia turca. Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno unsulla vicenda” scrive ildella pallavolista sul suo sito.“Non ci sono parole di fronte a certe tragedie. Le più sentite condoglianze, a nome dell'amministrazione comunale e della città di Novara, alla famiglia di Julia, ai suoi amici e alla società che questa giovanissima atleta ha rappresentato con grande professionalità” scrive, sindaco di Novara, sulla sua pagina Facebook. Il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, esprime con una nota diffusa dall'ufficio stampa "il proprio cordoglio e quello di tutta la comunità ecclesiale per la morte di Julia Ituma. Di fronte allo sgomento persi unisce al dolore della famiglia, della società sportiva e di tutti coloro che ne hanno conosciuto il talento come atleta e che le hanno voluto bene come persona. Si unisce nellaper Julia e invoca per i familiari e per gli amici la consolazione e la pace del Signore Risorto". Increduli e sconvolti anche i vicini di casa. Che fosse successo qualcosa di molto grave, la custode del condominio milanese dove abitalo ha capito alle 8, quando isono iniziati ad arrivare a casa dei genitori della pallavolista. "Conosco la famiglia da sempre, vivono in questo condominio da una vita e Julia l'ho vista crescere" dice lain zona Bovisa, che ricorda la 18enne come "una bravissima ragazza, veniva a trovare la mamma ed era sempre gentile ed educata". E aggiunge: "Questa mattina ho visto arrivare la zia di Julia, la sorella della mamma, con cui di solito scambio sempre qualche parola perché anche con lei ci conosciamo da una vita, ma l'ho visto agitatissima, allora le ho chiesto se fosse successo qualcosa e lei mi ha risposto 'non lo so, non lo so' ed è scappata di corsa per le scale per andare a casa della sorella".E nel quartiere Bovisa, periferia nord di Milano, tutti usano le stesse parole per descrivere Julia Ituma, "" per le amiche: una ragazza timida, riservata, educatissima. "La conosco fin da quando era nella pancia della mamma. Era da tanto che non la vedevo, l'ultima volta è passata con la mamma a dicembre e le ho chiesto come mai non si facesse più vedere, allora - dice la titolare di un'attività commerciale di zona - mi ha detto che giocava in un'altra città, non avevo idea che, né lei né nessuno della famiglia si è mai vantato dei suoi successi". Julia non era la sola della famiglia ad avere la passione dello sport: anche la sorella maggiore e il fratello minore praticano, così come la mamma, appassionata di corsa. Anche sui social tanti amici e atleti si uniscono al dramma che ha colpito la famiglia. Dalla, amica ed ex compagna diai tempi del Club Italia, arriva uno dei ricordi più commossi. "Chi ti conosce davvero sa chetu fossi, quanto bisogno d'amore si celasse dietro ai tuoi gesti, alle tue parole forti, alle tue forme di arroganza" scrive Nervini, e aggiunge: "Non potrò mai ringraziarti abbastanza per essertie per essere stata una delle personeche io abbia mai incontrato. Eri la mia spina nel fianco e sempre lo sarai. Ti rivedrò in ogni salto, quelli che ti lasciano a bocca aperta, ti rivedrò in ogni boato dopo una schiacciata, ti vedrò accanto a me in ricezione, mamma mia che disastro la tua ricezione (...) Non ti dirò di volare alto nel cielo quello lo facevi già quaggiù. Spero solo che tu possa trovare".Julia Ituma, la giovane pallavolista morta in Turchia, era unadel volley che in molti indicavano come la nuova Paola Egonu . Anche se il ruolo era diverso, Juliamentre Egonu è opposta , si somigliavano per i mezzi atletici, per l'altezza sopra il metro e 90 e per la capacita' di saltare fino a tre metri e 35 centimetri, oltre ad avere entrambe genitori nigeriani. Di sicuro Julia, che avrebbe compiuto 19 anni l'8 ottobre, aveva davanti un futuro luminoso in Nazionale. Nata ae cresciuta nel mito del suo idolo, il centrale cubano della Lube Civitanova, Robertlandy Simon, aveva iniziato a giocare a pallavolo anella società parrocchiale milanesema poi era stata acquistata dalla, club di A-1. Già a 15 anni era entrata nel giro delle giovanili azzurre. A 16 anni, nel 2020, era stata medaglia d'argento agli Europei con la rappresentativa Under 16. Nel 2021, in Messico, era stata sconfitta con l'Italia Under 18 nella finale dei mondiali contro la Russia e l'anno dopo aveva realizzato 21 punti nella finale vinta con la Serbia all'Europeo Under 19. Nel frattempo aveva continuato gli studi liceali di Scienze applicate.Nelera approdata alla Igor Novara dopo aver vestito per tre stagioni la maglia del, in A2, e lì si era trovata accanto a campionesse azzurre come Cristina Chirichella, Caterina Bosetti ed Eleonora Fersino riuscendo a trovare il suo spazio pur essendo la giocatrice più giovane. Di solito subentrava per far rifiatare la titolare, la turca Ebrar Karakurt, che a fine anno lascerà Novara. E’ accaduto anche nell'ultima partita, la semifinale di Champions persa 3-0 a Istanbul contro l'in cui Julia aveva anche realizzato“Siamo tutti sgomenti per questa tragedia che colpisce non solo il mondo pallavolo, ma tutto lo sport italiano. Oggi piangiamo la scomparsa, non solo di un grande talento, ma soprattutto di una meravigliosa ragazza di 18 anni che abbiamo visto crescere da vicino nel Club Italia, stagione dopo stagione”. Queste le parole del presidente federale della Fipav,, in seguito alla morte della schiacciatrice dell’Igor Gorgonzola Novara Julia Ituma, reduce dalla semifinale di Champions League.“Il primo pensiero - continua Manfredi - va alla famiglia di Julia, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione Italiana Pallavolo fornirà il. Siamo in costante contatto con la società Igor Gorgonzola Novara e con il presidente della Federazione Turca per dare tutto il supporto possibile. In questo momento penso che ogni altra parola sia inutile, è una tragedia immensa a cui nessuno di noi era minimamente preparato”. La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto, in memoria di Julia Ituma, per tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno in questi giorni fino a domenica. “Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara” è il tweet di, ex ct della nazionale di pallavolo. “Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana ” aggiunge Berruto. “Lasi stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società Igor Volley Novara, esprimendo sincero e accorato cordoglio per la tragica scomparsa di Julia Ituma , avvenuta nella notte a Istanbul” recita la nota della Lega Pallavolo Serie A femminile.La morte di Julia Ituma riporta alla mente un precedente che sempre a Istanbul ebbe come protagonista un'altra giocatrice di pallavolo,, suicidatasi nella notte tra ildopo un volo di 105 metri dal Ponte del Sultano Fatih, il secondo sullo Stretto, nelle acque del Bosforo. Il cadavere di Giulia Albini, di 29 anni, fu ritrovato nelle vicinanze della parte asiatica della città da un pescatore solo alcuni giorni dopo. In base alla ricostruzione la pallavolista aveva affittato una macchina con cui si era recata sul secondo ponte nel cuore della notte, in modo da essere notata dal minor numero possibile di persone su una struttura su cui muoversi a piedi e' vietato. La polizia turca ispezionò a fondo sia l'automobile che la stanza di albergo dove Albini risiedeva, senza tuttavia trovare alcuna lettera di addio o indizi che indicasserodella donna di suicidarsi. Secondo le autorità il suicidio è avvenuto pera seguito della conclusione della storia d’amore con l’ex tecnico dell’Eczacibasiovvero la stessa squadra affrontata da Igor Gorgonzola Novara di Julia Ituma ieri.