"Transformer", il percorso di transizione di genere a fumetti premiato a Lucca Comics

Lucca Comics & Games Awards

del mondo dei Games, illustratori e maestri fumettisti

ha illuminato la serata (nonostante

e

che hanno colpito la Toscana).

Al Teatro del Giglio la cerimonia di premiazione, accompagnata da un'ampia rappresentanza di tutti gli universi del festival, in occasione della cerimonia di consegna dei

, gli "Oscar "italiani del fumetto e del gioco.

Transformer, di Nicoz Balboa

I premi Yellow Kid

vince lo Yellow Kid alcon il suo "Transformer", pubblicato da Oblomov Edizioni.Giovedì 2 novembre una platea di stelleUn riconoscimento nato per raccontare la creatività dei nostri tempi, valorizzando artisti e artiste, creatori di giochi, idee e visioni. Dopo l'annuncio a settembre delle 30 opere finaliste, la giuria dedicata agli Awards ha decretato vincitori e vincitrici, saliti sul palco o rappresentati dalle loro case editrici.Tra i momenti più emozionanti della cerimonia, la consegna degli ambiti, considerati i premi più prestigiosi. Lo Yellow Kid al Fumetto dell'anno è stato assegnato a "", di Nicoz Balboa (Oblomov Edizioni). Il fumettista italiano e tatoo artist presenta a Lucca il suo nuovo libro, ripartendo proprio là dove finiva il suo successo "Play With Fire". "Se non l'hai letto ti faccio un riassunto: di base dice che bisogna scegliere attivamente didi noi. E oggi aggiungerei che c’è (in egual misura) bisogno di scegliere attivamente di lottare contro la violenzada noi", scrive l'autore su Instagram, ringraziando la casa editrice e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del suo fumetto, premiato a Lucca Comics&Games Nicoz racconta la (sua) vita e la condizione umana, il percorso dell'affermazione (o transizione) di genere l’accettazione della propria identità , ricordandoci chee che nessun essere umano è solǝ o isolatǝ. "Transformer" è un libro drammatico, istruttivo ma anche ironico, perché l'argomento - di per sé pesante - possa essere letto e conosciuto da un pubblico più ampio possibile, proprio grazie al linguaggio grafico e a un tono in alcune occasioni leggero e scherzoso. È un libro da leggere per comprendere di cosa parliamo quando si affronta il tema dell'identità e della transizione di genere, ma soprattutto, ringraziando il passato ma allo stesso modo puntando dritti verso il futuro. "Ho sempre pensato che fare la transizione fosse un tragitto, un percorso, seguire una traiettoria", spiega Balboa."Come se un sagittario infuocato avesse lanciato una freccia alla quale potermi aggrappare per farmi portare sull’altra sponda, sull'altro genere, opposto a quello assegnatomi alla nascita. Immaginavo che dopo aver assunto la prima dose di testosterone mi sarei trasformato in The Rock con la stessa velocità con la quale si trasformano i Power Rangers (balletto compreso).sarebbe stata. Quello che non avrei mai immaginato, invece, è che una 'transizione di genere'. È l’immobilità che mi ha permesso di scendere verso di me, è lo smettere di correre lontano da quello che sono, inseguendo altre identità. La transizione di genere è entrare nel proprio corpo, finalmente, senza fuggirlo, e iniziare a vivere la propria vita", conclude.Durante la cerimonia a Lucca Comics & Games la giuria, premiando "Transformer" come Miglior Fumetto dell'anno, ha spiegato che "l'autore racconta,, la sua transizione da femmina a maschio. Seguito spirituale del precedente 'Play with Fire', in cui l'allora autrice si interrogava sulla sua identità di genere, Nicoz Balboa entra nei dettagli del processo di transizione, senza tacere di ormoni, di protesi estetiche e soprattutto dell'ansia nel ricostruire le sue relazioni. Per Nicoz un; per gli altri una lettura illuminante".Guardano poi agli altri riconoscimento, lo Yellow Kid all'Autore/Autrice dell'anno è andato a Silvia Ziche per "La gabbia" (Feltrinelli Comics) opera in cui "un personaggio di fantasia, che potrebbe o meno essere una proiezione dell'autrice, fa i conti col fantasma della madre morta e della sua costante depressione. Il libro forse più personale di, intimo e delicato nell'evocare i trabocchetti di una trasmissione matrilineare dei valori, spingendosi così oltre una generica denuncia del patriarcato, che, in questo caso, fa più che altro da contesto implicito. L'umorismo tipico dell'autrice stempera, ma non depotenzia, la disincantata malinconia del racconto''. Infine lo Yellow Kid Maestro del Fumetto è stato consegnato a: il suo autoritratto, presentato in anteprima, sarà esposto nelle Gallerie degli Uffizi nella galleria degli autoritratti di alcuni dei nomi più importanti del fumetto mondiale.