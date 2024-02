Sopravvive al cancro e partorisce due gemelle dopo l'asportazione delle ovaie

È una storia che ha dell'incredibile: una donna dell'Illinois ha dato alla lucedopo aver subito l'asportazione delle ovaie come trattamento contro il cancro . La straordinaria vicenda di, di Arlington Heights, riportata su People, è iniziata qualche anno fa: la donna aveva scoperto un nodulo mentre allattava la sua primogenita, nel 2020, e la diagnosi era stata la peggiore.a 34 anni.Secondo un comunicato stampa della Northwestern Medicine a Shelly era stata diagnosticata anche la cosiddetta " mutazione BRCA1 ", che secondo i medici comporta un maggior rischio di sviluppare "altri tipi di cancro". La 34enne aveva quindi scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia , oltre che alla chemioterapia . Ma proprio quest'ultimo trattamento per curare il tumore le ha provocato una condizione chiamata "", in cui le ovaie smettono di funzionare prima che una donna raggiunga i 40 anni, secondo l'American Congress of Obstetricians and Gynecologists.Per questo motivo, temendo di sviluppare anche un cancro alle ovaie , Battista se le è fatte asportare chirurgicamente così come le tube di Falloppio. Forse un segno del destino, forse una coincidenza fortuita o l'intuito femminile, ma prima di ricevere la diagnosi, nel dicembre 2020, Shelley aveva deciso dipresso il Centro di fertilità e medicina riproduttiva della Northwestern Medicine. Una scelta azzeccata, alla luce di quello che le è accaduto dopo. Infatti nel dicembre successivo ha iniziato a, mentre usciva dal tunnel delle cure per il cancro. I primi due tentativi non hanno avuto successo, ma il terzo sì e durante la prima ecografia le è stato detto che era in attesa di "due gemelle identiche"."È ilper festeggiare il percorso di Shelly contro la malattia", ha raccontato lunedì il marito Robert Battista a Today. "È come se avesse sconfitto il cancro, e adesso riceve questo amore in più". Il 9 dicembre 2022 - esattamente due anni dopo essere stata dichiarata pulita dal cancro - la donna ha dato alla luce Nina e Margot Women's Hospital di Chicago. "È", ha dichiarato Shelly nel comunicato stampa diffuso dalla clinica. "Abbiamo due bambine,. Il mio cuore è colmo". Suo marito ha dichiarato che questo giorno "sarà il più importante dell'anno per la nostra famiglia". La coppia di è detta molto grata per il sostegno ricevuto dai medici durante tutto il percorso che li ha portati dal momento più duro, con la scoperta del cancro, alla gioia più grande con la nuova possibilità di maternità . "Sono fortunata ad avere un'équipe medica che mi ha permesso di difendere le mie esigenze mediche e il futuro della mia famiglia", ha concluso Shelly.