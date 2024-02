Tutti i cani e i gatti sono stati adottati: per la prima volta il rifugio è vuoto

Tutti i cani sono stati adottati

randagio è arrivato

Quasi 600 cuccioli adottati in un anno

. Una notizia che, soprattutto nel periodo di Natale come quello che stiamo vivendo, scaldano il cuore. Anche perché non era mai accaduto, in mezzo secolo dall'apertura del centro.Solo due settimane fa la sede dell'associazione per la protezione degli animali della contea di Adams, in Pennsylvania, era quasi al completo, le gabbie erano piene di cani in cerca di una casa. Ora, per la prima volta in quasi 50 anni,e tutti i cuccioli stanno finalmente trascorrendo le vacanze natalizie con le loro nuove famiglie. "Dire che siamo più che entusiasti è un eufemismo! Lo staff e i tutti volontari hanno lavorato molto duramente per accudire ognuno degli animali affidati alle nostre cure e per assicurarsi che venissero accolti nella casa più giusta per loro!" ha fatto sapere il rifugio per animali in un post su Facebook venerdì 22 dicembre. "Questa è la prima volta in 47 ANNI che la, figuriamoci nel periodo natalizio, è!".Man mano che i futuri padroni si recavano a scegliere il loro amico a quattro zampe da portare a casa con sé, negli addetti al rifugio cresceva la speranza per quel miracolo, accresciuta dal vedere come tutti 'gli ospiti' che negli anni erano entrati nella SPCA stavano finalmente per entrare a far parte di una famiglia vera, che non fosse solo di loro simili o volontari. Una speranza che non si è spenta nemmeno quando, pochi giorni prima di pubblicare l'annuncio, un gattino nella struttura, rischiando di annullare il primato che invece, quasi fatalmente nel periodo delle feste, si è realizzato.I volontari della sede, situata nel sud della Pennsylvania, sostengono di aver datoquest'anno e di aver ricongiunto 125 randagi con i loro proprietari. Secondo le stime dell'ASPCA, ogni anno circaentrano nei rifugi. Di questi, circa 3,1 milioni sono cani e 3,2 milioni sono gatti.Il numero di esemplari che vengono soppressi annualmente è invece di circa 920.000, con una diminuzione rispetto ai 2,6 milioni di cani e gatti soppressi nei rifugi nel 2011. "Questo calo può essere parzialmente spiegato da un aumento della percentuale di adozione e da un aumento del numero di randagi restituiti con successo ai loro proprietari", ha dichiarato l'ASPCA. Il rifugio della contea di Adams ha dichiarato che questa settimana inizierà addella Pennsylvania per contribuire ad alleviare il loro stress. "Per ora ci godiamo questo risultato! Buon Natale!"