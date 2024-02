Un cimitero per animali domestici, a Empoli si potranno seppellire cani e gatti

Cimitero per animali domestici, com'è nato il progetto

Ecco come saranno realizzati i luoghi di sepoltura

Undove seppellire, e tutti i nostri. Finalmente aè stato dato il via libera al progetto per realizzare strutture cimiteriali per animali di affezione. Un luogo pubblico, accessibile a tutti, che permetterà di dare unaÈ stato il consigliere del gruppo Misto,, a presentare la mozione sul tavolo dell'Unione dei Comuni. E finalmente, dopo due anni dalla proposta, il progetto ha ottenuto il via libera. "Il 27 maggio 2020 avevo presentato una mozione per la realizzazione di un cimitero pubblico per gli animali di affezione dell'Empolese Valdelsa - ha spiegato lo stesso consigliere -. E il Covid ha reso ulteriormente prioritario la realizzazione del servizio. Tante persone anziane, costrette a lunghissimi isolamenti nelle loro abitazioni, hanno avuto spesso come unico conforto i loro animali di compagnia i quali, alla loro morte, hanno lasciato un profondo vuoto nella vita di queste persone, accresciuto dalla consapevolezza di non poter più andare a rendere omaggio alla loro tomba per ricordare i momenti vissuti insieme. A ciò si aggiungono problemi più pratici, ai quali vanno incontro le persone che perdono il loro animale da compagnia. Mi riferisco in particolare - prosegue Pilastri - a quelli economici, derivanti dalla spesa per lo 'smaltimento' della salma dell'animale, visto che non tutti possiedono. Nell'Empolese Valdelsa non esistono strutture del genere e spesso le persone non sanno cosa fare quando si verifica la perdita del loro animale".E dunque, la commissione consiliare empolese ha deciso di dare via libera al progetto per la realizzazione del cimitero per animali domestici. Innanzitutto, la commissione è stata incaricata diper la realizzazione dell'infrastruttura "che potrebbe constare anche di una struttura per ladelle salme degli animali", spiega ancora il consigliere Pilastri. Successivamente, partiranno le verifiche progettuali e infine,. Il consigliere Pilastri si dice "soddisfatto" del via libera al progetto: "Ora avanti velocemente - conclude il consigliere - affinché il cimitero degli animali di affezione dell'Empolese Valdelsa non rimanga solo un bel sogno ma diventi presto realtà". Nella speranza che tutti gli animali domestici del territorio possano trovare, con una degna sepoltura, l'eterno riposo.