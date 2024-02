Una calza della Gentilezza per i pazienti degli ospedali umbri: piene di dolci e parole gentili

Non più carbone per i bambini cattivi e dolcetti per quelli buoni. La, quest'anno, porterà. L'impegno a costruire un nuovo alfabeto , composto da parole come "grazie", "scusa", "amore" e "abbraccio" nasce da un'idea della giornalista, ambasciatrice della Gentilezza, nell'ambito del progetto nazionale "", coordinato da Luca Nardi. "Si tratta di un gioco che associa ad ogni lettera dell’alfabeto l’iniziale di una parola bella che alimenta la gentilezza all’interno della comunità - spiega Simonetti -, e quest'anno per la prima volta diffonderemo la, per regalare alle persone un nuovo modo di rendere la vita più "dolce", condividendo gesti e parole gentili.Una calza speciale che accoglierà l'alfabeto della gentilezza con lo scopo di diffondere sempre più parole gentili, legandole alle tradizioni e ai giochi dei bambini. Al suo interno ci saranno parole come "grazie, scusa, bellezza, per favore, abbracci, carezze, le stesse che ci hanno fatto arrivare i bambini di tutta Italia compilando i propri alfabeti nel tempo. Parole che devono essere applicate nella vita di ogni giorno, per migliorarla e migliorarci". Laconsegnerà la sua calza speciale negli, di modo che possa essere a sua volta riempita con nuove parole gentili e dare vita ad infinite combinazioni di Alfabeti della Gentilezza."Da quest'anno,, potremo appendere ai camini gli alfabeti della gentilezza per ricordarci che essere gentili aiuta a rendere la vita più dolce”, è il commento di Chiara Castellani che, insieme all'Assessorato alla Salute e Politiche Sociali della Regione Umbria, ha proposto l'inserimento dei Giochi della gentilezza ( www.costruiamogentilezza.org ) all'interno degli Ospedali e delle Ausl umbre. La Calza della gentilezza è anche un nuovo gioco, scaricabile attraverso il QR code presente sulla locandina della