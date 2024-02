Ungheria, il referendum sulla legge anti-propaganda Lgbt. Orbán si gioca il 4° mandato

La legge contro la “promozione dell’omosessualità”

Proteste e minacce

Il referendum

Sei a favore dello svolgimento di presentazioni negli istituti di istruzione pubblica che introducano i minori a temi sull’orientamento sessuale senza l’autorizzazione dei genitori? Sei a favore della promozione di trattamenti di riassegnazione di genere per i minori? Sei a favore che trattamenti per la riassegnazione di genere siano messi a disposizione dei minori? Sei a favore che ai minori vengano mostrati, senza alcuna restrizione, contenuti media di natura sessuale in grado di influenzare il loro sviluppo? Sei a favore che ai minori vengano presentati contenuti multimediali che mostrino la riassegnazione di genere?

si prepara al voto: domani, domenica 3 aprile, i cittadini sono infatti invitati alle urne per ilma anche per esprimersi nelsulla legge che impone il divieto di propaganda Lgbt . Se la la vittoria del premier uscente Viktor Orbán è data praticamente per scontata, nonostante il calo di gradimento per il suo partito testimoniato dai sondaggi, tanto che si parla, ormai da settimane, di un vero e proprio voto confermativo sulla sua persona, il tanto temuto momento della verità sui diritti queer è arrivato, anche se sembra assurdo che possa accadere nel cuore dell'Europa.A giugno 2021 il Parlamento ungherese ha approvato (con 157 voti a favore e solo uno contrario) un emendamento proposto dal, che vieta la condivisione di qualsiasi contenuto che promuova l’omosessualità o il cambio di sesso, in contesti pubblici come scuole e televisioni, a chiunque abbia. La nuova norma, ha detta del premier, ha come scopo ufficiale quello “di garantire la protezione dei diritti dei bambini. La pornografia e i contenuti che raffigurano la sessualità fine a se stessa o che promuovono la deviazione dall’identità di genere, il cambiamento di genere e l’omosessualità non devono essere messi a disposizione delle persone di età inferiore ai diciotto anni” e questo tipo di contenuti, vietati ovviamente nelle scuole e nei luoghi di educazione, così come nelle pubblicità, potrà essere trasmesso in tv solo ed esclusivamente tra le 22 e le 5 del mattino.Come riporta Gay.it, anche in un momento tanto buio per i diritti civili, c'è una nota di colore riguardante proprio questa legge – la notizia aveva destato un ampio scandalo ai tempi–: infatti l'ex europarlamentare, autore del testo liberticida e tra i fedelissimi di Orbán nel partito, è stato arrestato nel 2020 a Bruxelles per aver violato le restrizioni anti-coronavirus partecipando a un festino gay con altri 24 uomini. Sì, avete capito bene,. Quando si dice il karma...Immediate erano state le proteste di piazze (ma anche su palcoscenici internazionali come i Gp di Formula1 e le partite dell' Europeo di Calcio ) contro quella che viene definita una "legge anti propaganda Lgbtq", e la presa di posizione della, che nei confronti dell'Ungheria ha minacciato. I toni dello scontro, ormai aperto, si erano alzati con l'annuncio di Orbán: "Ora Bruxelles chiede emendamenti alla legge sull’istruzione e alla legge sulla protezione dei minori . Cinque anni fa c’è stato un referendum. E c’è stata la volontà comune del popolo di impedire a Bruxelles di obbligarci ad accoglierei migranti.". Qui il video della dichiarazione del presidente ungherese del luglio scorso: [video width="720" height="576" mp4="https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/04/m20210721192010247.mp4"][/video]Chiamato ora a valorizzare le sue decisioni dal punto di vista popolare,anche (e soprattutto) sul referendum. Una chiamata alle armi di stampo quanto mai, in un momento in cui, a causa della Guerra in Ucraina, alcuni leader europei dello stesso stampo chiamiamolo tradizionalista e ortodosso – per non definirlo apertamente discriminatorio – vengono riabilitati grazie al loro intervento sul fronte profughi. "Proteggeremo le nostre famiglie: un padre è un uomo, una madre è una donna e lasciate stare i nostri figli" ma anche "Vinceremo eche serpeggia nel mondo occidentale" sono alcuni dei claim che ha tuonato Orbán negli scorsi giorni davanti a quasi 100mila persone in uno degli ultimi comizi elettorali. Intanto però l'organizzazione, che si batte in difesa dei diritti umani di tutt* coloro che rientrano nelle comunità LGBTQIA+, insieme a una coalizione di organizzazioni ungheresi guidate da Háttér Society e Amnesty International Ungheria, nella serata di mercoledì 30 marzo ha illuminato un palazzo della capitale Budapest con un’enorme proiezione in cui si invitava a votare scheda nulla al referendum.Gli ungheresi, domenica 3 aprile, si troveranno davanti questiL'organizzazione no profit ha anche aperto una– già oltre le 85.600 firme – per invitare l'Unione Europea a "intervenire immediatamente e usare tutti gli strumenti a sua disposizione per costringere il governo ungherese a ritirare questa legge" si legge sul sito alla pagina dedicata . "Questa non è la prima volta che le famiglie arcobaleno e i loro figli sono sotto attacco in Ungheria: nel 2020, il Parlamento ha votato una legge che impedisce, di fatto, alle coppie gay di adottare bambini, limitando la possibilità di adozione alle coppie sposate. Come Stato membro dell'Unione europea, l'Ungheria si è impegnata a rispettare i. Approvando questa legislazione ha chiaramente violato questo impegno e deve subirne le conseguenze".