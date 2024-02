Venezia, le maschere più iconiche del Carnevale sbarcano per la prima volta nel Metaverso

Sembra davvero essere, "la più antica città del futuro". A definirla così è stato il sindaco stesso, Luigi Brugnaro, nel corso della presentazione del progetto "Take Your Time For The original Signs", ossia, che consentirà a persone di tutto il mondo di condividere virtualmente le emozioni della grande festa in maschera veneziana. Basterà creare un proprio avatar e scegliere per lui un abito tipico della tradizione, come Colombina, Pantalone, la Bauta, il Medico della Peste o la Fenice, ricreate in chiave contemporanea.Per quanti vorranno partecipare - a questo punto anche da remoto - l'appuntamento è, per le strade di Venezia o sulle principali piattaforme social, di gioco e metaversi (Instagram, Ready Player Me e Roblox). Sarà la prima volta nella storia che, grazie alla collaborazione tra PwC Italia e Vela Spa, a chiunque sarà permesso di lasciare un segno della propria unicità in qualsiasi parte del mondo si trovi, passeggiando tra ponti e calli assieme alle persone reali e vivendo il. Oltre alle maschere tradizionali sarà possibile far indossare al proprio avatar anche quella creata per l'occasione dal direttore artistico Massimo Checchetto, intitolata ""."Venezia con il suo- ha spiegato il primo cittadino Brugnaro -. Questa città ha sempre rischiato nel tempo, facendo grandi conquiste e scoperte: adesso dobbiamo esplorare il futuro, che in effetti è già tra noi. Un percorso, questo, che le grandi aziende stanno già facendo e che dobbiamo seguire, perché siamo una grande città del mondo". Tra le idee in ballo c'è anche un progetto per raccontare e ricostruire la storia di tutta la Città Metropolitana nel metaverso. "Futuro e passato insieme, per spiegare al mondo intero come è nata Venezia, raccontarla attraverso le storie che furono, i luoghi e il tempo – conclude il sindaco -. Pensiamo a veri e propriper avvicinare le nuove generazioni e raccontare loro la 'più antica città del futuro', in un ambito virtuale” .