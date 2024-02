Violentata dall'anestesista durante il parto cesareo: lo stupratore incastrato da un video

Violenza su persona vulnerabile: l'anestesista rischia dino a 15 anni di carcere

Il sospetto dello staff medico e il video che incastra il violentatore

Il Cremerj avvia una azione legale per l'espulsione dell'anestesista

in un momento di massima vulnerabilità: mentre stava partorendo . Il medico che ha compiuto l'orribile atto è stato arrestato e denunciato per stupro nelle prime ore di lunedì 11 luglio. Secondo gli inquirenti,, 31 anni, ha abusato della paziente mentre era sedata durante un parto cesareo presso l'Hospital da Mulher Heloneida Studart di Vilar dos Teles, São João de Meriti, nello stato di. Il personale dell'ospedale, infatti, hal'anestesista mentre ripetutamente violentava la donna che stava partorendo, inserendo il suo pene nella bocca dell'ignara vittima.Bezerra si è mostrato sorpreso quando ha ricevuto il mandato di arresto e ha scoperto solo dopo di essere statomentre commetteva l'abuso. L'anestesista è stato incriminato per stupro di una persona vulnerabile, reato che comporta una. La polizia sta cercando di scoprire altre possibili vittime. Il Consiglio medico regionale dello Stato (Cremerj) ha aperto un processo per indagare sul caso e adottaree intanto anche la direzione dell'ospedale ha comunicato di aver apertoL'équipe medica dell'ospedale, insospettita dal comportamento dell'anestesista, aveva trovato, ad esempio, laalle donne incinte già in precedenza. I dipendenti della struttura, quindi, hanno deciso di cambiare la sala parto per trasferirsi in una dove poter filmare eventuali abusi. Domenica scorsa, infatti, il medico aveva già partecipato ad altri due interventi in stanza in cui non era possibile registrare di nascosto le operazioni. Nel terzo intervento della giornata, lo staff è però riuscito all'ultimo minuto a, e così, nascondendo il cellulare, sono riusciti a confermare i loro sospetti:. Secondo quanto dichiarato dalla Polizia civile anche il medico di turno addetto al parto nel momento in cui è stato commesso il reato sarà chiamato a testimoniare. I legali dell'anestesista hanno dichiarato di star aspettando di avere accesso alle dichiarazioni complete prima di stabilire quale sarà la strategia di difesa.Il Cremerj ha aperto immediatamente un procedimento per l'espulsione dell'anestesista. Il presidente del Consiglio regionale, Clovis Bersot Munhoz, ha dichiarato che "". La Fondazione per la salute dello stato di Rio de Janeiro e il Dipartimento della salute dello stato, da cui dipende l'Ospedale femminile di Vilar dos Teles, hanno, con un comunicato,. "Informiamo che verrà aperta un'indagine interna per prendere provvedimenti amministrativi, oltre alla notifica a Cremerj. L'équipe dell'Ospedale delle donne sta fornendoe alla sua famiglia", hanno dichiarato. "Questo comportamento, oltre a meritare il nostro ripudio, costituisce un reato, che dovrebbe essere punito secondo la legislazione vigente", concludono.