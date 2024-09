Arrivano i biglietti di genere neutro in aereo: l’annuncio di IndiGo

La compagnia aerea indiana IndiGo annuncia l'introduzione della designazione di genere neutra "Mx", accanto a "maschio" o "femmina", per i passeggeri al momento dell'acquisto dei biglietti. L'iniziativa fa parte dell'impegno dell'azienda, la più grande del Paese, con un 62% del mercato, per sostenere l'inclusività. Le concorrenti Air India Express e Vistara, entrambe del gruppo Tata, prevedono già questo tipo di scelta.

L’iniziativa è stata promossa dalla responsabile delle risorse umane di IndiGo, Sukhjit S. Pasricha, che ha spiegato come l’aggiunta dell’opzione “Mx” sia un ulteriore passo per l’azienda verso un ambiente più inclusivo. Nel comunicato in cui annuncia l'iniziativa, IndiGo riferisce di una più estesa serie di iniziative che prevedono di aumentare il numero delle persone transgender assunte nello staff e l'incremento dei servizi per i viaggiatori con disabilità.

Un’ulteriore passo verso un’esperienza più inclusiva

Nei giorni scorsi IndiGo aveva fatto notizia per aver lanciato una nuova funzione che consente alle viaggiatrici di vedere dove sono sedute le altre donne quando selezionano i posti per i loro voli. Secondo una dichiarazione inviata alla CNN, la compagnia aerea sta offrendo questa funzione in via sperimentale alle passeggere che viaggiano da sole o come parte di una prenotazione familiare.

“IndiGo è orgogliosa di annunciare l'introduzione di una nuova funzione che mira a rendere l’esperienza di viaggio più confortevole per le nostre passeggere”, ha dichiarato la compagnia aerea. “Ci impegniamo a fornire un'esperienza di viaggio impareggiabile a tutti i nostri passeggeri e questa nuova funzione è solo uno dei tanti passi che stiamo facendo per raggiungere questo obiettivo”.