Chi è Monica Colangelo, prima donna italiana ed europea AWS Ambassador

Chi è Monica Colangelo?

Monica Colangelo, 43 anni, lucana, è lacon oltre 15 anni di esperienza nel settore IT e oltre 10 anni di esperienza in AWS. È altamente specializzata in strumenti e processi DevOps e appassionata di automazione. E' laad essere nominata, un riconoscimento di grande valore sia professionale che simbolico."Il programma AWS Ambassador riunisce gli esperti di tutto il mondo () che contribuiscono ad informare aziende e clienti sulle potenzialità e i vantaggi del cloud e su come può essere utilizzato per guidare l'innovazione e risolvere alcune delle più grandi sfide mondiali"."Un grande passo avanti nel percorso verso la parità di genere anche nelle discipline tecnologiche. E' importante che le ragazze abbiano modelli femminili di successo in questo campo per sfatare il mito che si tratta di una carriera prettamente maschile"."Come donna nel settore Stem , sono fin troppo consapevole dello squilibrio di genere che esiste ancora in molte aree dell'industria tecnologica. Ma sono orgogliosa di dire che NTT DATA si sta impegnando concretamente per affrontare questo problema. L'azienda è una forte, e la mia partecipazione al programma AWS Ambassador non fa eccezione. Gli ostacoli sono a monte. La componente culturale fa la sua parte, anche se oggi c'è un'attenzione diversa, il clima sta cambiando. Siamo sulla buona strada, ma non dobbiamo fermarci"."Ispirare ed essere un modello per altre giovani e donne che vogliono intraprendere una carriera in questo settore che è estremamente interessante, di grande potenzialità. Inoltre, continuerò a prendere parte a diverse community, come, per portare un punto di vista che non sia solo maschile nel campo delle tecnologie".Monica Colangelo è una Cloud Architect con oltre 15 anni di esperienza nel settore IT e oltre 10 anni di esperienza in AWS. È altamente specializzata in strumenti e processi DevOps e appassionata di automazione. In qualità di Principal Cloud Architect in NTT DATA, aiuta clienti aziendali internazionali a raggiungere i loro obiettivi di architetture cloud robuste e resilienti e di processi sicuri, conformi e altamente automatizzati. È una forte leader e comunicatrice, scrive articoli ad alto contenuto tecnico sul suo blog e pubblica una newsletter settimanale incentrata su argomenti relativi al cloud.