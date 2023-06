Gucci Chime, la campagna di Gucci a sostegno della parità di genere, festeggia i suoi primi 10 anni e lancia per l’occasione una nuova serie di contributi video – diretti dalla regista vincitrice di due premi Oscar, Sharmeen Obaid-Chinoy. I video raccolgono, tra le altre, le testimonianze di Annie Lennox, Halle Bailey, Julia Roberts, Idris Elba, Alia Bhatt, Serena Williams, John Legend e Salma Hayek Pinault, co-fondatrice di Gucci Chime.

Il progetto

Esattamente 10 anni fa, Gucci, insieme a Beyoncé Knowles-Carter e Salma Hayek Pinault, ha dato vita a Gucci Chime, una campagna volta a promuovere e sostenere la parità di genere in tutto il mondo. In quell’occasione, Gucci aveva organizzato The sound of Change: Live – un concerto tenutosi il 1° giugno 2013 al Twickenham Stadium di Londra con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tema e innescare un cambiamento positivo a livello globale.

Con la partecipazione, tra gli altri, di Beyoncé, Florence Welch, John Legend, Jennifer Lopez, il concerto fu seguito da un miliardo di spettatori, e raccolse 3,9 milioni di dollari a sostegno di ragazze e donne in tutto il mondo.

The sound of Change: Live

‘The sound of Change: Live’ fu il primo evento musicale di portata mondiale volto a raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della parità di genere; il suo successo fu un’anticipazione di ciò che sarebbe accaduto in seguito.

In 10 anni, Gucci Chime ha raccolto fondi per un valore di 21,5 milioni di dollari che hanno generato un impatto positivo sulla vita di 635.000 ragazze e donne in tutto il mondo, sostenendo oltre 500 progetti in 92 Paesi grazie all’impegno di 185 organizzazioni no profit.

Per celebrare dieci anni di successi, Gucci ha invitato Sharmeen Obaid Chinoy, regista vincitrice di due premi Oscar, membro del Consiglio Consultivo di Gucci Chime e collaboratrice di lunga data, a realizzare un serie di video, 35 in totale, che approfondiscono la missione del progetto nel sollecitare, unire e rafforzare le voci che si esprimono a favore dell’uguaglianza di genere.

I video

I video vedono come protagonisti artisti, attivisti, organizzatori e sostenitori che raccontano la parità di genere. Diretti, pieni di passione e ricchi di emozioni, questi contributi includono aneddoti personali raccontati dai protagonisti attraverso le loro esperienze di vita e speranze per il futuro. I filmati saranno disponibili in streaming sui canali social e sull’account ufficiale YouTube di Gucci.

Le testimonianze

“Da quando abbiamo fondato Chime, 10 anni fa, sono stati fatti grandi passi avanti verso la parità di genere, ma c’è ancora molto da fare – le parole di Salma Hayek Pinault, co-fondatrice – . È stato incredibile per me avere l’opportunità di incontrare persone in tutto il mondo e vedere con i miei occhi l’impatto che questa campagna ha avuto nella vita di tanti.

Sono commossa e ispirata dal numero di persone che vogliono guidare il cambiamento e nutro una grande speranza per il futuro. È davvero una battaglia che vale la pena di affrontare, ora più che mai.”

È Freedom di Beyoncé – un appello a mobilitarsi a favore dell’uguaglianza razziale, tratto dall’innovativo visual album Lemonade, che ha vinto più Grammy Awards di tutti gli album dell’artista – a fare da colonna sonora ai video. Un omaggio al ruolo che la co-fondatrice continua ad avere nella campagna come voce di spicco per la promozione della libertà e dell’uguaglianza.

Rinnovano il loro sostegno a Gucci Chime e alla sua missione Salma Hayek Pinault, Florence Welch, Julia Roberts e John Legend, che parteciparono al lancio dieci anni fa. A loro si uniscono nuovi nomi, vicini a Gucci, fra i quali Idris Elba, Julia Garner, Halle Bailey, Alia Bhatt, Serena Williams e Jodie Turner-Smith.

I membri del Comitato Consultivo di CHIME, Tanya Compas e Maryangel Garcia-Ramos, e gli attivisti Amanda Nguyen, Vee Kativhu e Jaha Dukureh, e altri ancora, raccontano l’impegno costante di Gucci a supporto delle nuove generazioni, che si battono a sostegno della parità di genere.

“Gucci Chime compie oggi 10 anni, 10 anni durante i quali questa campagna ha avuto un’influenza e un impatto concreto sulla comunità grazie all’instancabile lavoro e all’impegno delle persone che, in tutto il mondo, lottano quotidianamente per il cambiamento. Il nostro viaggio è iniziato dieci anni fa, ma il percorso che ci attende è ancora lungo” ha commentato Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, in rappresentanza dei 22.000 dipendenti della maison.

“Oggi riconfermiamo il nostro impegno affinché il prossimo decennio possa essere ancora caratterizzato da progressi e da cambiamenti positivi”, il suo auspicio.

L’elenco completo degli ‘amici’

L’elenco completo dei partecipanti all’iniziativa comprende: Aditi Mayer, Alia Bhatt, Amanda Nguyen, Annie Lennox, Ayaka Miyoshi, Ayshka Najib, Bethann Hardison, Cacille Ealy, Chiara Ferragni, Cindi Leive, Daisy Edgar-Jones, Diandra Marizet Esparza, Florence Welch, Halle Bailey, Idris Elba, Jaha Dukureh, Jodie Turner-Smith, John Legend, Julia Garner, Julia Roberts, Marco Bizzarri, Maryangel Garcia-Ramos.

E ancora Mona Sinha, Neda Semnani, Paula Avila-Guillen, Sabrina Elba, Salma Hayek Pinault, Samira Nasr, Serena Williams, Sima Bahous, Sinéad Burke, Tanya Compas, Valkyrae, Vee Kativhu.

La regista Sharmeen Obaid-Chinoy

“L’impegno di Gucci Chime nell’amplificare le voci che negli ultimi dieci anni sono intervenute a favore della parità di genere mi tocca da vicino e riguarda il mio lavoro – è intervenuta la regista Sharmeen Obaid-Chinoy – . Ogni video di questa nuova serie è importante e ci ricorda perché dobbiamo sostenere tutti coloro che si impegnano a promuovere il cambiamento. Spero che questa campagna infonda nuovo vigore al dibattito in tutto il mondo, in modo che tutti possano contribuire alla creazione di un futuro più equo”.

Le organizzazioni partner

In occasione di questo decimo anniversario, Gucci rinnova il proprio impegno nei confronti delle organizzazioni che operano a favore della parità di genere in tutto il mondo. Tra queste, la collaborazione con le Action Coalition di UN Women, che vede Gucci a capo della coalition per i Movimenti femministi e la leadership per i prossimi cinque anni.

Tra le organizzazioni partner di Chime si ricordano, inoltre: l’African American Policy Forum, il Center for Human Rights in Iran, Equality Now, Empowered by Vee, Exist Loudly, Formidable Joy, For the Gworls, il Global Fund for Women, Intersectional Environmentalist, oltre alle organizzazioni italiane: Associazione Artemisia, BEAWARENOW, Casa Internazionale delle Donne, Cooperativa E.V.A., la Fondazione Una Nessuna e Centomila e SVS Donna Aiuta Donna con il Progetto Cascina Ri-Nascita.

A tutte queste si aggiungono: la Fondazione Kering, Mexicanas con Discapacidad, mothers2mothers, Ms. Foundation for Women, Outright International, Rise, Sad Girls Club, Samburu Girls Foundation, UN Women – a livello globale ma anche a livello locale con UN Women Brasile e UN Women Giappone – Women Enabled International, Women for Afghan Women e Young Feminist Europe.

Gli obiettivi

La campagna Gucci Chime ha come obiettivo quello di sostenere le donne e le ragazze più vulnerabili in tutto il mondo: donne e ragazze disabili, donne e ragazze appartenenti a popolazioni indigene, donne e ragazze nel Sud globale, giovani femministe, persone trans e non binarie, donne rifugiate. Il sostegno di Gucci prevede il finanziamento di organizzazioni, movimenti femministi e attivisti, inclusi progetti di aiuto reciproco e guidati da ragazze.

Per tutto il 2023, Gucci e i suoi partner celebreranno i 10 anni della campagna Chime, aggiornando la comunità globale sugli sviluppi riguardanti la sua missione e l’impegno per un cambiamento positivo e significativo nella vita delle ragazze e donne in tutto il mondo.

Gucci Chime, la campagna

Gucci Chime è una campagna globale lanciata da Gucci nel 2013 volta a sollecitare, unire e rafforzare le voci che si esprimono in favore della parità di genere. La campagna è un invito ad entrare a far parte di una comunità globale, che attraversa i confini e le generazioni nella lotta per la parità di genere.

Voluta da Gucci insieme alle Co-fondatrici Salma Hayek Pinault e Beyoncé Knowles-Carter, dal suo lancio nel 2013, la campagna ha raccolto 21,5 milioni di dollari e finanziato oltre 500 progetti in tutto il mondo che hanno coinvolto direttamente 635.000 donne e ragazze.

In collaborazione con organizzazioni partner, tra cui Equality Now, the Global Fund for Women, Ms. Foundation for Women, mothers2mothers, UN Women, e altre organizzazioni e movimenti femministi, le iniziative sostenute da CHIME sono dirette da donne per le donne, in particolare donne e ragazze appartenenti a comunità indigene, giovani femministe, donne e ragazze disabili, donne trans e persone gender-expansive, e altri gruppi storicamente emarginati.

Nel corso degli ultimi 10 anni, la Maison ha riunito un influente gruppo di leader che fanno parte del Consiglio Consultivo di Gucci Chime, che comprende: Hafsat Abiola, Muna Abusulayman, Sinéad Burke, Jamira Burley, Lydia Cacho, David Carey, Antonella Centra, Sarah Chadwick, Tanya Compas, Kimberlé Crenshaw, Scarlett Curtis, Minh Dang, Juliet de Baubigny.

E ancora Waris Dirie, Sage Dolan Sandrino, Emma France, Maryangel Garcia-Ramos, Leymah Gbowee, Bethann Hardison, Jeremy O. Harris, Yasmeen Hassan, Hung Huang, Arianna Huffington, Madonna, Latanya Mapp Frett, Alyse Nelson, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Sharmeen Obaid Chinoy, Mariane Pearl, François-Henri Pinault, Julia Roberts, Mona Sinha, Amandla Stenberg, Caryl Stern, Cleo Wade e Teresa Younger.