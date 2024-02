Italia, cresce il tasso di povertà: in aumento la percentuale di bambini con meno di 6 anni

Il rapporto Eurostat sui bambini

I dati in Italia

La punta dell’iceberg della povertà minorile in Italia è la presenza di quasi 540mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno avuto addirittura bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare. È quanto emerge dall’analisi dellasulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead, in riferimento al nuovo rapporto Eurostat sui, ovvero con redditi inferiori al 60% di quello medio disponibile.Si tratta di una situazione destinata ad aggravarsi in autunno con l’aumento dei prezzi alimentari che costerà in media - precisa la- alle famiglie italiane 564 euro in più solo per la tavola nel 2022, a causa del mix esplosivo dell’per la siccità che aumenta la dipendenza dall’estero e alimenta i rincari. Una situazione che pesa di più sulle famiglie più povere tra le quali ci sono oltre 2,6 milioni di persone che in Italia sono costrette a far ricorso alle mense dei poveri e molto più frequentemente ai pacchi alimentari che sottolinea la Coldiretti - hanno aiutato tra le caregorie più deboli anche 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora (di età uguale o superiore ai 65 anni) e 31.846 disabili. Contro la povertà - conclude la Coldiretti - èche si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai singoli cittadini a partire dall’esperienza della Spesa sospesa dei mercati contadini di Campagna Amica grazie alla quale sono stati raccolti oltre 6 milioni di chili di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero, donati ai più bisognosi.In Italia, il tasso di rischio di povertà, ovvero la percentuale delle persone che hanno un reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile , è salito dal 2020 al 2021. In tutto le persone coinvolte sono 11,84 milioni. Lo si legge nelle ultime tabelle Eurostat. Si sale a 4,83 milioni se si superano anche le persone a rischio di esclusione, ovvero coloro che non possono permettersi beni materiali o attività sociali. Le cause di questa sono individuabili prima nella pandemia, e poi nella crisi energetica e geopolitica. Il fenomeno è ancora più preoccupante se si parla di bambini sotto i sei anni. Nel 2021 erano al 26,7%, in aumento dal 23,8% del 2020. Non si registrava un dato così preoccupante dal 1995. Si tratta di, mentre quella degli anziani scende al 15,6% (dal 16,8%) grazie alla tenuta delle pensioni ancora non minacciate dall’inflazione esplosa nel 2022.