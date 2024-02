La generazione Z sceglie la vita da pastore: "Mestiere fatto di passione e etica"

Chi sono gli aspiranti pastori?

L'esperienza di Marco: "Credo nel valore di quello che mettiamo in tavola"

I silenzi dei contesti agresti ritratti sulle tele dei Macchiaioli sono poesia per gli occhi e le orecchie di chi ha l'opportunità di ammirarle. Unica anche la. Non solo però. L'altra faccia della medaglia è la fatica di una vita fatta di sacrifici, certo. Tuttavia, la Generazione Z sembra sempre più attratta da questo mestiere. Lo conferma l'allevatore toscano, 33 anni. "Passione e etica mi hanno fatto scegliere la campagna piuttosto che la città. Riaprire l'azienda storica di famiglia a soli 25 anni è stata una scommessa, ma se tornassi indietro lo rifarei", racconta. Del resto cosa invidiare a chi corre ogni giorno tra le strade delle metropoli immerse nello smog? Probabilmente è stata questa una delle motivazioni che ha spinto moltissimi giovani ad inviare la propria candidatura per accedere alladel progetto, progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE. Tra le, sono stati ammessi solo in, quasi tutti, alcuni dei quali erano impiegati in altri ambiti, ma hanno scelto di cambiare il proprio progetto di vita.Non si conoscono ancora le identità delle 8 persone selezionate che sono per una metà uomini e per l'altra metà donne. Sette di loro hannoe solo una compresa tra i 30 e i 40 anni. Quattro ragazzi provengono dalla(Provincia di Arezzo e Firenze), mentre gli altri rispettivamente da(Provincia di Reggio Emilia),(Provincia di Savona),(Provincia di Ancona) e(Provincia di Varese). Gli studenti aspiranti pastori inizieranno la loro esperienza con lezioni teoriche a partire dal 22 aprile a cui seguirà lo stage di 30 giorni in aziende agricole del Parco e dei suoi Comuni, selezionate tramite un apposito bando. Questa sarà una fase importante e fondamentale del progetto LIFE, durante la quale si potrà concretizzare un passaggio di conoscenze, competenze e passione tra chi ha già un’azienda agricola attiva sul territorio del progetto e chi dovrà costruire il proprio percorso e realizzare il proprio sogno nei prossimi anni.Sono ancorai nomi degli aspiranti pastori della scuola nel Parco del Casentino. La lista degli otto prescelti verrà data solo alla vigilia del 22 aprile, primo giorno delle lezioni. C’è però già undegli otto giovani che daranno vita al progetto Life ShepForBio, cofinanziato dall’Unione Europea. Tra le 167 domande, sono state ammesse a colloquio 54 persone, di cui però solo 41 si sono presentate per ambire agli 8 posti disponibili, aumentati rispetto ai 6 inizialmente previsti proprio per le tante domande arrivate e per le qualità e le motivazioni dei candidati.Le attività saranno realizzate grazie al coinvolgimento del personale qualificato messo a disposizione dal partenariato del progetto composto da Dream Italia, beneficiario coordinatore, e da altri dieci partner: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Regione Toscana, Università di Firenze e Roma - La Sapienza, Unioni dei Comuni del Casentino, Pratomagno, Valdarno e Valdisieve e Romagna Forlivese, Studio Verde e Euromontana. È prevista anche la collaborazione delle associazioni DifesAttiva e Rete Appia.E' la qualità a fare la differenza. Come nella scelta di, 33 anni, titolare dell'azienda "La casa rossa" a Santa Luce (Pisa), e nel suo lavoro quotidiano. "E' positivo che si torni a fare questo lavoro. E' una scelta in controtendenza rispetto a qualche anno fa, quando questo mestiere non era visto di buon occhio. Oggi invece ha acquistato un nuovo appeal, l'approccio sembra cambiato e c'è sempre più attenzione anche tra i consumatori che sempre più spesso fanno una scelta etica e consapevole quando vanno a fare la spesa", racconta il 33enne. "E' una vita fatta di sacrifici - spiega Napoli -. Di solito mi sveglio all'alba per andare al mercato a vendere i miei prodotti (nei mercati di Coldiretti campagna amica) o per accudire il bestiame. Quando sei molto giovane, poi, devi essere disposto a qualche rinuncia, ma questo mestiere (e stile di vita) ti ripaga ogni giorno di qualsiasi fatica".