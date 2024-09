Transizione energetica e venture capital: Mito Tech Ventures investe in Italia. Obbiettivo: la decarbonizzazione

Investire nelle tecnologie per la transizione energetica e la decarbonizzazione. Con 25 progetti principalmente italiani che potranno essere finanziati. Tutto grazie al fondo di venture capital creato da Mito Technology che avrà un target di raccolta a 90 milioni di euro e una raccolta massima a 120 milioni.

Si chiama Mito Tech Ventures il fondo che ha raccolto impegni per 55 milioni di euro che sono stati sottoscritti da Cdp Venture Capital attraverso il Fondo Technology Transfer e dal Fei (Fondo europeo per gli investimenti). Ai due anchor investor si affiancano Iren S.p.a., primario player italiano nel settore multiservizi, Inarcassa e diversi Family Office, società di servizi che gestiscono patrimoni familiari. L’obbiettivo finale è quello di Net Zero. Ovvero bilanciare perfettamente le emissioni delle attività industriali con quelle rimosse dall’atmosfera.

La strategia di investimento del fondo avrà l'obiettivo di realizzare circa 25 investimenti in tecnologie mirate a ridurre le emissioni di anidride carbonica in campo energetico e ambientale, nella costruzione di aree ed ambienti, nella mobilità e nell'industria pesante. Gli investimenti saranno concentrati principalmente in Italia, con un'attenzione anche ad alcuni Paesi europei selezionati.

Mito Technology è sponsor e advisor del fondo, grazie a un team dotato di competenze eterogenee e complementari che spaziano dal trasferimento tecnologico, alla finanza per l'innovazione, dalla valorizzazione della proprietà intellettuale al sostegno al business development e allo scale-up di imprese a forte matrice tecnologica.

Mito Technology offre alle nuove imprese, sin dalla loro fase embrionale, non solo le risorse economiche necessarie a sviluppare il proprio progetto di crescita, ma anche competenze manageriali e di governance, relazioni con la business e la financial community nazionale e internazionale.

"Questa operazione – dice Agostino Scornajenchi, ad e direttore generale di Cdp Venture Capital – porta sul mercato un nuovo gestore interamente dedicato ad accompagnare la crescita delle migliori tecnologie legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale. Abbiamo all'attivo un accordo di co-investimento con il Fei, di cui la sottoscrizione in Mito Tech Ventures è un esempio, proprio per stimolare la nascita di nuovi operatori specializzati, che sappiano comprendere il potenziale delle tecnologie di frontiera e far crescere l'eccellenza della ricerca italiana nel mondo".

Marjut Falkstedt, Fei Chief Executive, ha dichiarato: "Investire nel climate tech e nella trasformazione digitale è una delle principali priorità del Fei, strategia indispensabile per rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa. Tale missione è condivisa e sostenuta dal nuovo fondo MITO Tech Ventures, che mira a trasformare la ricerca scientifica e tecnologica in fiorenti startup e aziende in rapida crescita".