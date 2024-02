Raffaella Carrà nella moneta da 5 euro della Serie Grandi Artisti Italiani: omaggio all'icona

La "Serie Grandi Artisti Italiani" nelle monete

Per gli appassionati di collezionismo e per gli amanti di Raffaella Carrà dal valore diper commemorare la storia e il talento di un'indimenticabile artista. Era il 5 luglio di un anno fa quando la cantante, ballerina e presentatrice è venuta a mancare. Ed è dalla volontà di omaggiare l'unicità del personaggio che, come riporta l'Ansa, anche se ancora non è ufficiale, il nome di questa straordinaria donna dovrebbe entrare a far parte alladedicata ai grandi artisti italiani. Raffaella Carrà è stata. Una personalità raggiante, innovativa e particolare. Dalle sue canzoni al suo iconico caschetto biondo. Ma la Carrà è stata anche, non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nella vita reale. Ricevette il premio di “” mondiale, al World Pride di Madrid nel 2017, la stessa città che le ha intitolato, durante il pride di questa estate, una piazza, anticipando anche l'Italia, che farà la stessa cosa a Roma. Già da prima, però, era diventata una figura di riferimento per la comunità Lgbt: nel 1978, ad esempio, con il brano "Luca". La canzone racconta di un ragazzo dai capelli color oro, che preferisce l’amore di un uomo a quello di una donna. Si dovrà attendere invece l'inizio del prossimo anno, per sapere se il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) approverà il progetto di realizzazione della moneta a lei dedicata.Si tratta di una collezione die non è destinata alla circolazione, diversamente dalla moneta da 2 euro dedicata a Falcone e Borsellino. L'istituto poligrafico dello Stato ha chiesto agli italiani di scegliere una tra varie figure di donna da inserire all'interno della collezione. Uno "scontro" tra titani, in cui dovevano scegliere trae Raffaella Carrà. Il risultato ha decretato quest'ultima come vincitrice del sondaggio. La serie presenta vari talenti italiani, come Ennio Morricone, Alberto Sordi, Eduardo De Filippo. Tutte le monete sono acquistabili sul sito online dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.