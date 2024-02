Smart working in Italia, gli effetti sulle donne dopo due anni di pandemia. La Cgil: "Vanno disciplinati gli orari di lavoro"

Smart working, gli effetti sulle donne dopo due anni di pandemia

La ricercatrice Laura Burchi: "Le stanze di casa diventate spazi di lavoro"

Cgil, la segretaria Dalida Angelini: "Vanno disciplinati gli orari di lavoro"

Isolamento, alienazione, legami troppo virtuali, intensificazione del lavoro. Insomma, lo smart working in Italia è molto working, ma poco smart. Nel nostro Paese il, dopo due anni di sperimentazione forzata indotta dalla pandemia da Covid-19 , mostra tutte le sue criticità e contraddizioni. Ci sono tante potenzialità, certo, ma dalla ricerca ‘Due anni di smart working. L’esperienza delle donne in Toscana’, curata da Sandra Burchi per Ires Toscana, quello che emerge sono soprattutto gli aspetti negativi, che meritano approfondimenti.La ricerca è stata fatta in due parti, tra luglio e ottobre 2020 (60 donne coinvolte) e tra dicembre 2021 e marzo 2022 con le interviste di follow up alle partecipanti ai focus group della prima parte. Tra iindicati la minore, la minore, la minore, la ‘cosiddetta ‘’ ovvero l’abuso di connessioni alle piattaforme necessarie per le call. E ancora l’incremento dei dispositivi di controllo e la difficoltà nel rispetto e definizione dei tempi reali di lavoro. Senza contare che in molti casi lo smart working cosiddetto di fatto va a coprire le ore di permesso se non addirittura le ferie. Se poi seila frittata è fatta. Oltre a quello lavorativo si aggiunge anche un carico maggiorato di cure familiari e domestiche perché, come raccontano le intervistate "tanto sei a casa" viene detto, e quindi… Ci sono naturalmente anche i lati positivi: facilitaree modelli di lavoro individualizzati che includono il concetto di, raggiungimento deglie riduzione degli. Il lavoro agile continua così a essere un obiettivo, in quanto può liberare un potenziale inespresso, anche organizzativo, costituire un guadagno in termini di autonomia, rispondere alla necessità di conciliazione con le altre attività quotidiane. Ma molto, se non tutto, viene lasciato alle capacità individuali, senza una rete die senza confini netti tra diritti e doveri dei lavoratori e (soprattutto) delle lavoratrici.“Il lavorare da remoto, in regime di smart working o lavoro agile, emerso con la pandemia è stato con tutta evidenza un home working organizzato di fretta ma ha rappresentato la prova generale di uno scenario da continuare a decifrare”, dice la ricercatriceche ha curato il rapporto. “Portato a casa il lavoro trova un'organizzazione interstiziale, fra le stanze di casa e i tempi di vita. Durante la pandemiasi sono attrezzate per diventare, il risparmio di tempo e di economie sperimentato con la riduzione degli spostamenti casa-lavoro si sono tradotti in un’organizzazione in divenire, sempre imperfetta, per far quadrare i tempi, per tenere in equilibrio produttività lavorativa e vita quotidiana. Un’organizzazione, diventata carico individuale, che conta su un’efficacia da rendicontare a distanza, attraverso sistemi di controllo telematici”, aggiunge Burchi. “Si tratta insomma di un’organizzazione del lavoro che si prevede possa reggere grazie alla facilità di interazioni tecnologiche ma conta, soprattutto, sulla capacità individuale di– letteralmente –. È un pezzo di lavoro che sparisce e che “resta in testa”. Al punto che “il rischio di una intensificazione dello sfruttamento (e dell'auto sfruttamento) si confonde con la sfida di raggiungere in autonomia una buona organizzazione del lavoro e del tempo”.“Lo smart working si può fare ma non deve servire per annullare le postazioni lavorative – dichiara la segretaria regionale della Cgil-. Lo smart working poi deve essere, altrimenti non si stacca mai. C’è poi il tema della sicurezza: all’interno delle abitazioni non tutti sono in grado di avere lo spazio giusto per lavorare, dipende anche dalla situazione familiare in cui sei, ad esempio se hai figli. Come sindacato non ci opponiamo ai cambiamenti però questi vanno governati e contrattati. Secondo noi non è possibile essere sempre in smart working: ci dovrebbe essere unae questa deve essere su base volontaria, non obbligatoria”. Insomma, servono regole. Per non perdere un’occasione che, grazie alle nuove tecnologie, permette di rispondere meglio a tutta una serie di problemi della contemporaneità, a partire dalla questione degli spostamenti e dunque dell’ambiente. Regole certe, a partire dal diritto alla disconnessione , ed alla volontarietà dello strumento. Affinché a pagare non siano sempre gli stessi, ovvero i più deboli.