Con4Us: la piattaforma che connette le startup con professionisti della GenZ

Il 70% delle aziende dichiara di avere difficoltà a comunicare la propria mission in modo efficace e il 65% della GenZ rifiuta di accettare un lavoro che non rispecchi i propri valori. E per facilitare l'incontro tra le due parti ci pensa Con4Us (Connecting Companies with GenZ), piattaforma che connette le imprese con professionisti della Generazione Z, costruendo match compatibili e organizzando colloqui di lavoro in tempo reale.

Con4Us è una delle finaliste del Premio Luce! Startup Inclusiva, che verrà assegnato il prossimo 19 ottobre, nel corso del quarto festival del canale, in programma al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Come funziona Con4Us

La connessione tra le startup e i giovani professionisti avviene in 4 fasi. La prima è quella della pubblicazione, dove l'azienda programmerà la data del colloquio e presenterà le offerte di lavoro. Poi c'è l'incontro vero e proprio, dove le due parti cominciano a conoscersi. La terza fase invece è quella della votazione in stile Tinder. Se il match è corrisposto si avrà l'accesso diretto alle interviste one to one.

La differenza con le agenzie di reclutamento standard

La domanda allora sorge spontanea: perché Con4US sarebbe diversa dalle agenzie di reclutamento standard? La prima risposta la riscontriamo nei concetti di riunione ibrida e di flessibilità. La piattaforma infatti consente di organizzare riunioni sia fisiche che virtuali, abbattendo le barriere geografiche e ampliando l'accesso a gruppi di talenti diversi, ovunque si trovino in quel momento. Inoltre c'è un impegno mirato nell'assicurarsi che le offerte di lavoro raggiungano direttamente le nuove generazioni. Le persone in cerca di un impiego sono inoltre invitate a partecipare personalmente agli incontri, favorendo connessioni genuine e una comprensione più profonda.

L'apprezzamento da parte degli utenti

“Ci siamo affidati a Con4Us... è davvero una startup italiana interessante che offre un format innovativo per la Talent Acquisition per attrarre la GenZ“, le parole di Simone Lo Russo, Founder & CEO di Impianti, a testimonianza del perfetto funzionamento della piattaforma. L'altra investitura è arrivata da Andrea Agostini, Co-Founder & CEO di EKORE: “Con4Us ha una piattaforma innovativa che consente di risparmiare molto tempo nel processo di selezione dei candidati“.

Perché le persone di Con4Us sono quelle giuste in questo settore?

Ma perché scegliere proprio Con4Us? In primis per l'esperienza tecnologica in ambito HR. Infatti, i consulenti hanno un'esperienza pregressa nel settore delle risorse umane e delle piattaforme tecnologiche. In seconda battuta perché la piattaforma e i processi di assunzione sono stati progettati grazie a più di 500 feedback provenienti dalla GenZ.

Come partecipare al festival

Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 19 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell'evento: clicca qui.