Festival di Luce! 2024: svelati i primi ospiti

La quarta edizione del Festival di Luce!, organizzata da Luce!, il magazine del Gruppo Monrif dedicato ai temi della diversità, dell’inclusione sociale, sarà un evento gratuito e aperto al pubblico. L'attenzione sarà rivolta alle nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale per supportare l’affermazione di diritti civili, sostenibilità, diritto al lavoro, sostegno alla disabilità e parità di genere, esplorando i modi in cui la tecnologia può contribuire a un futuro più equo.

Il Festival, che si terrà a Firenze sabato 19 ottobre nella suggestiva cornice del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, partirà con un incontro speciale rivolto agli studenti grazie alla collaborazione tra Luce! e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e proseguirà per tutta la giornata con un ricco programma di interventi, dibattiti e momenti di confronto con personaggi di spicco.

Gli ospiti

Il Festival, diretto da Agnese Pini, Direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, e condotto da Monica Peruzzi, Journalist & reporter Sky TG24 e Vicepresidente di Imagine Foundation, inizierà alle 10 con la partecipazione di:

Davide Avolio, poeta e content creator; Luisa Bagnoli, Presidente Scientific Tech House; Caterina Balivo, conduttrice; Dianora Bardi, presidente ImparaDigitale

Michele Canova, produttore; Gherardo Colombo, presidente Casa Editrice Garzanti; Ivan Cotroneo, scrittore, sceneggiatore e regista; Sara Funaro, sindaca del Comune di Firenze;

Enrico Galiano, professore e scrittore; Gianluca Gazzoli, podcaster, conduttore radio e tv e creator; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Gabriella Greison, fisica e narratrice di meccanica quantistica; Gaia, cantante; Maurizio Landini, segretario generale CGIL; Valerio Mammone, editor in chief ScuolaZoo; Pietro Morello, musicista, operatore umanitario e creator; Noemi, cantautrice; Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Valentina Petrillo, atleta paralimpica; Simona Piva, Diversity & Inclusion Officer and People Care Findomestic; Ruben Razzante, docente di Diritto dell'informazione, Università Cattolica di Milano; Eleonora Santoro, Head of ESG & Innovation, Rekeep; Mara Tanelli, docente del Politecnico di Milano e delegata della Rettrice a Diversità e Inclusione; Luca Trapanese, assessore al welfare, volontario e imprenditore sociale. E molti altri.

Gli ospiti dialogheranno con la direttrice Agnese Pini e con le firme di punta di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno: Piero Fachin, Raffaele Marmo, Valerio Baroncini, Cristina Privitera, Giancarlo Ricci e Armando Stella.

Nel corso della giornata si terrà anche la seconda edizione del “Premio Luce! Startup Inclusiva”, realizzato in collaborazione con STARTUPITALIA - la media company fondata nel 2013 con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione per creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro e dell'impresa in tutto il Paese - e REKEEP - il primo Gruppo in Italia nell’Integrated Facility Management.

Il Festival di Luce! è organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e con la partnership istituzionale di Regione Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Main partner dell’evento è UniCredit. Il progetto è realizzato grazie a Ferrovie dello Stato Italiane, Findomestic, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Mundys. Award Partner è Rekeep. Hospitality by The Social Hub. Media Partner ScuolaZoo, media brand di riferimento delle nuove generazioni.

La partecipazione al Festival di Luce! è completamente gratuita ed è sufficiente iscriversi sul sito ufficiale dell’evento luce.news/evento2024 anche per rimanere aggiornati sul programma.