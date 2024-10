Giovanni Allevi tra gli ospiti del Festival di Luce!

E’ ufficiale, il maestro Giovanni Allevi sarà ospite del quarto Festival di Luce! e noi siamo felici di poterlo annunciare. Il compositore e pianista di fama internazionale, che ha attraversato anni difficili combattendo il mieloma e ha dovuto affrontare un duro percorso di cura, presenterà il nuovo e toccante libro, uscito da pochi giorni da Solferino, “I nove doni”, intervistato dalla direttrice Agnese Pini.

I doni a cui fa riferimento sono quelli che lui stesso ha saputo accogliere dall’esperienza dolorosa vissuta sulla sua pelle: unicità, prospettiva, riconoscenza, rigenerazione e capacità di liberarsi dal giudizio altrui. "Un giorno un giovane dottore entrò nella stanza d’ospedale senza bussare. Agitando dei fogli disse che avevo 13 globuli bianchi – ha raccontato Allevi in un’intervista rilasciata poche settimane fa, proprio in merito ai doni – Capii immediatamente, dopo un’attesa snervante durata settimane, che il mio midollo osseo aveva ricominciato, molto timidamente, a generare un nuovo sistema immunitario. Questo significava che la lancetta che fino ad allora puntava sulla mia morte, si era spostata verso la vita. Ricordo in quel momento venirmi addosso un camion di felicità, nonostante fossi bloccato a letto dolorante, calvo, debilitato e imbottito di oppioidi".

Dopo un periodo di stop forzato, percepito dal suo amato e innamorato pubblico come interminabile, Allevi è tornato sul palco, è tornato a suonare e a farci sognare, nonostante i problemi fisici. E il 19 ottobre, a Palazzo Vecchio, sarà dei nostri. Questa volta non saranno le sue note a portarci in mondi sconosciuti e magici, ma la sua voce e le sue parole, altrettanto delicate e potenti.

Il suo intervento è previsto nel pomeriggio. La prima parte della giornata è già sold out, ma ci sono ancora posti disponibili per la seconda, nella quale saranno protagonisti – oltre ad Allevi – Pietro Morello, Valentina Petrillo, Noemi, Maurizio Landini, Gianluca Gazzoli, Gaia, Santi Francesi. La partecipazione è totalmente gratuita, vi basterà iscrivervi cliccando qui.