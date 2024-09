Trails: come combattere lo spreco energetico con l’illuminazione adattiva

Una startup che promuove l’illuminazione adattiva semplice attraverso la combinazione di suono, intelligenza artificiale e Light Control, contro lo spreco del sovra illuminamento senza traffico. È questa Trails (Let the sound shine), l'iniziativa che garantisce notevole risparmio energetico e riduce l'inquinamento luminoso in modo drastico, e una della finaliste del Premio Luce! Startup Inclusiva, che verrà assegnato il prossimo 19 ottobre, nel corso del quarto Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

L'impatto dell'illuminazione artificiale

1,15 miliardi di tonnellate di CO2 emesse, 16,5% dell'utilizzo dell'energia elettrica, 30 miliardi di luci elettriche accese ogni giorno, 40% della bolletta dell'elettricità per la municipalità: sono solo alcuni dei dati dell'impatto dell'illuminazione artificiale. Al quale si aggiunge un sovra illuminamento senza traffico che porta inevitabilmente a uno spreco di energia enorme e a un grande inquinamento luminoso. Ed è proprio qui che, per arginare questa situazione, entra in gioco la startup Trails che trasforma velocemente, facilmente ed economicamente, ogni lampione delle città, consentendo il massimo risparmio di energia possibile.

Come funziona la startup Trails

In che modo? Trails utilizza la raccolta di dati sonori e la loro classificazione tramite intelligenza artificiale per abilitare la regolazione adattiva come da norma UNI 11248 dell'illuminazione stradale. Tramite i dati sonori anonimi acquisiti dai punti luce distribuiti sul territorio, propone nuovi dataset di informazioni e servizi innovativi, strategici per il risparmio energetico e utili per il cittadino. Infatti, grazie al sistema di controllo dell'illuminazione punto-punto Trails, l'impianto dell'illuminazione pubblica diventa in questo modo adattivo nella regolazione della luce e allo stesso tempo integra l'analisi sonora diffusa dell'ambiente circostante diventando fonte di dati ed eventi di quest'ultimo.

Risparmi energetici di oltre il 40%

Insomma, efficienza e sostenibilità per l'illuminazione pubblica. Se infatti l'illuminazione artificiale utilizza il 16,5% dell'energia elettrica ed incide mediamente per il 40% sulla bolletta dell'elettricità delle municipalità, la tecnologia rivoluzionaria Trails invece, permettendo la diffusione dell’Illuminazione Adattiva, introduce ulteriori risparmi energetici di oltre il 40%, riducendo al contempo l'inquinamento luminoso in modo drastico.

In conclusione possiamo definire Trails come una soluzione, facilmente adottabile, che permette di combattere molte sfide odierne. La startup permette, grazie all'installazione dei suoi dispositivi, di avere un impatto equivalente all'assorbimento di CO2 generato da 2.3 alberi, e infine, grazie alla raccolta di informazioni anonime relative al traffico e altre firme sonore sulla strada, consente di abilitare utilizzi e servizi addizionali.

Come partecipare al festival

Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 19 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell'evento: clicca qui.