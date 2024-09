Travelin risolve i problemi delle persone con disabilità che amano viaggiare

Una startup nata con l'obiettivo di risolvere i problemi delle persone con disabilità che amano viaggiare. Travelin (The accessibility makers) sostiene le aziende turistiche per monitorare, migliorare e dichiarare il proprio stato di accessibilità in un'unica piattaforma digitale, generando maggiore attrattività verso il proprio territorio, migliorando le attività accessibili e sensibilizzando il pubblico rispetto alle attività non ancora inclusive.

Travelin è una delle finaliste del Premio Luce! Startup Inclusiva, che verrà assegnato il prossimo 19 ottobre, nel corso del quarto festival del canale, in programma al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Il problema di equità risolto

Le persone con disabilità ed esigenze specifiche viaggiano poco e male perché non conoscono lo stato di accessibilità della attrazioni di un territorio. Infatti, nonostante il 70% del settore culturale abbia investito nell'accessibilità delle proprie strutture, le informazioni su di essa o non ci sono, o non sono aggiornate, o non sono oggettive e verificate oppure ancora non sono facilmente reperibili. Ed è proprio qui che entra in gioco la startup che, affiancando le aziende turistiche, permetterà a queste ultime di potenziare il proprio status e a condividere con i clienti in maniera agile, organizzata ed aggregata. Il servizio è rivolto alle strutture, come ad esempio hotel, musei e ristoranti, ma anche alle Corporate e alle Fondazioni.

Viaggia inclusivo: il motto per eliminare lo stress

Il motto di Travelin è viaggia inclusivo. Infatti grazie a questa startup potrai esplorare nuove città e paesi seguendo il tuo mood, potrai creare facilmente degli itinerari filtrando i luoghi che più ti piacciono e che corrispondono alle tue esigenze e finalmente potrai eliminare lo stress che ti circonda. Grazie a un semplice tap potrai sapere dove: portare il tuo amico a quattro zampe, mangiare green e accedere con la carrozzina. C’è un filtro per semplificare la vita di tutti. Inoltre potrai affidarti alla competenza delle guide turistiche locali che ti riveleranno strani segreti sulle vie di città e piccoli borghi. Contribuirai così all'economia delle zone meno inflazionate e potrai conoscere le realtà tipiche, evitando le trappole per turisti.

L'impatto generato

E l'impatto generato da chi si affida a Travelin non sarà da poco. Per il territorio perché si andrà ad avere una maggiore attrattività, una promozione del turismo lento, una rigenerazione dei borghi, un miglioramento delle attività accessibili e una sensibilizzazione delle attività non ancora inclusive. Per le aziende perché porterà un miglioramento della Brand Identity, un impatto di sostenibilità inseribile a bilancio, una valorizzazione dell'equità e dell'inclusione e un implemento della rete sul territorio.

Come partecipare al festival

Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 19 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell'evento: clicca qui.