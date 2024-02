A Bibione arrivano i primi pedalò accessibili. Come funzionano

I nuovi pedalò per tutti

Bibione esempio di accessibilità

: è la novità che arriva sulla spiaggia di Bibione (Venezia). La nota località balneare - da anni ormai in prima linea nel proporre vacanze inclusive - fa un ulteriore passo avanti nell’importante progetto che nel 2019 le ha consentito di diventare lain Italia con il progetto Destination4All . Ma come rendere unica una vacanza al mare se non con un giro in pattino? È dall'idea di rendere questo servizio, tanto amato dagli italiani e non solo durante le ferie estive, veramente alla portata di tutti e tutte, che nasce l'idea di adattare le imbarcazioni anche a chi ha difficoltà a muoversi in spiaggia e in mare.I nuovi pedalò pronti al debutto mantengono le due tradizionali postazioni di 'guida', ma uno di questi è ora fornito di unoa mano che permette di generare il movimento attraverso(sul modello dell' handbike insomma). In questo modo, la persona con disabilità e l’accompagnatore possono procedere in perfetta sintonia e godersi appieno una gita a bordo di uno dei classici divertimenti dell’estate. Un servizio, tra l'altro. Le imbarcazioni sono per il momento tre e si trovano in altrettante zone specifiche: nel tratto gestito da Bibione Mare, Villaggio Turistico Internazionale e del noleggio Frederic Rossi. Ma il numero potrebbe salire, fanno sapere i promotori, in base alle esigenze che si presenteranno e qualora l'opportunità venisse particolarmente apprezzata dai turisti.Per il sindaco di San Michele al Tagliamento Flavio Maurutto è "imprescindibile garantire un’ospitalità. Insieme alla Regione del Veneto, a Bibione e i suoi operatori lavoriamo al progetto di 'destinazione accessibile', che richiede un costante impegno nell’ottica di essere capaci di rispondere sempre meglio ai bisogni dei nostri ospiti, con e senza disabilità". Anche Andrea Drigo, presidente del consorzio operatori balneari Confcommercio Bibione sottolinea l'importanza di questa novità: "Con l’arrivo di questi tre nuovi pedalò, che il Consorzio Operatori Balneari gestirà gratuitamente per conto del Comune di San Michele al Tagliamento, Bibione fa un ulteriore passo avanti come località accessibile . È un orgoglio per noi poter contribuire allo sviluppo del progetto Bibione Destination4All per rendere la nostrae attenta ai bisogni dei nostri turisti ”.

L’iniziativa è nata infatti all’interno del Progetto di Turismo Sociale e Inclusivo della regione Veneto, con l’amministrazione comunale di Bibione-San Michele al Tagliamento e il Consorzio Operatori Balneari che hanno messo a disposizione risorse e organizzazione per rendere operativo il servizio già durante quest’estate.

La cittadina rappresenta un caso particolarmente positivo a livello nazionale e non solo, dove, secondo un’indagine di Unioncamere su 7.173 stabilimenti balneari italiani censiti, solo 650 spiagge risultano pienamente inclusive (meno del 10% del totale, ndr).

A dimostrazione di questo ci sono i riconoscimenti ottenuti, la cultura dell’accessibilità che si respira nelle strutture ricettive locali e in spiaggia, oltre che le iniziative che si rinnovano da anni per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

per fare un esempio, anche per l’estate del 2023 sono stati confermati il servizio di trasporto gratuito al faro di Punta Tagliamento alle persone con ridotta mobilità, alle persone anziane e a chiunque abbia difficoltà a raggiungere in autonomia il posto.

Con lo stesso obiettivo, e sempre gratuite, sono le attività di intrattenimento inserite nel progetto Sociale e Inclusivo sostenute dal Comune di San Michele al Tagliamento, tra cui pedalate e passeggiate nelle ore serali accompagnati da guide esperte, adatte anche a persone ipovedenti o cieche, e le giornate di immersioni subacquee e paracadutismo inclusivo.